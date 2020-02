Koronaviru už podlehlo přes 360 lidí. Rusko přerušilo železniční osobní dopravu s Čínou

Čínská provincie Chu-pej oznámila dalších 56 obětí. Počet potvrzených úmrtí na koronavirus v Číně tak překročil 360. Je to víc než za epidemie SARS, která si v kontinentální Číně na přelomu let 2002 a 2003 vyžádala 349 obětí, uvedla agentura AFP. Nový koronavirus ale není podle expertů co do počtu nakažených a obětí tak smrtící jako SARS. A ruské úřady kvůli obavám z šíření nákazy od pondělí přerušily vlakové spojení s Čínou. Peking/Moskva 6:43 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wuchanský institut virologie, který leží pouhých 30 kilometrů od trhu s mořskými plody považovaný za ohnisko nové epidemie koronaviru. | Zdroj: Pofimedia

Čínská státní televize podle agentury Reuters upřesnila, že celkový počet obětí ke konci nedělního dne dosáhl 361. Počet nově potvrzených případů činil podle státní komise 2829. Celkový počet nakažených v Číně dosáhl ke konci neděle 17 205. Předchozí bilance čítala více než 300 obětí, nakažených bylo více než 14 tisíc.

Epidemie infekce se již rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze.

Češi evakuovaní z Číny jsou v Praze. Podle ministra zdravotnictví jsou bez příznaků Číst článek

Filipíny v neděli oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí se podle filipínského ministerstva zdravotnictví stal 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej, odkud se nový virus šíří.

Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile.

Evropa má zatím 25 potvrzených případů onemocnění. Německé úřady potvrdily nákazu u dvou lidí, kteří se v sobotu vrátili z Wu-chanu armádním speciálem.

V Německu je tak deset lidí nakažených novým typem koronaviru. Šest případů ohlásila Francie, po dvou Rusko, Itálie a Británie, po jednom pak Finsko, Švédsko a Španělsko.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan přistálo v pondělí zhruba půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně odpoledne letěl český vládní speciál. Češi zamířili k dalším vyšetřením do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky převeze sanitka do nemocnice ve středoslovenském městě Banská Bystrica.

V letadle podle informací z Francie bylo mezi zhruba 250 cestujícími asi 36, kteří mají potenciální příznaky koronaviru. Výsledky testů budou známé v pondělí v podvečer.

Přerušené vlakové spojení

Ruské úřady kvůli obavám z šíření nákazy novým koronavirem od pondělí dočasně přerušily vlakové spojení s Čínou, oznámila ruská média. Opatření se týká železniční osobní dopravy. Ruské státní dráhy ujistily, že nevyužité jízdenky mohou cestující vrátit a budou jim proplaceny v plné výši.

Deník Kommersant připomněl, že železniční spojení mezi oběma státy bylo již dříve omezeno. Od nynějška je však přeprava cestujících po železnici mezi oběma zeměmi úplně přerušena.

Čínská centrální banka napumpuje do ekonomiky přes bilion juanů, chce zmírnit dopady koronaviru Číst článek

Opatření se vztahuje i na vagony s cestujícími, vypravenými v sobotu z Moskvy; namísto do Pekingu dojedou jen do Zabajkalska.

Osobní vlak Peking-Moskva překročil v pondělí ráno státní hranici s Ruskem již bez cestujících, posádka vlaku se podrobuje speciálním preventivním opatřením, napsala agentura TASS.

Rusko již dříve uzavřelo státní hranici s Čínou na Dálném východu. Ruská vláda dočasně zrušila bezvízový styk s Čínou pro turisty. Přestala rovněž vydávat pracovní víza pro čínské občany.

Železniční spojení s Ruskem pak na neurčito přerušila Severní Korea, uvedla agentura TASS. Severokorejké úřady toto rozhodnutí vysvětlují jako preventivní opatření proti šíření koronaviru. Vlakové spojení z Pchjongjangu do Moskvy a do Chabarovska je přerušeno od pondělí.

Deník Vedomosti připomněl, že dvakrát do měsíce z Pchjongjangu do Moskvy směřoval jeden vagon, další pak jednou měsíčně putoval po trati do Chabarovska. Železniční spojení s Čínou přerušila KLDR již před časem.

V Rusku byly zatím potvrzeny první dva případy nákazy koronavirem, v Zabajkalském kraji a Ťumenské oblasti. V obou případech jde o čínské občany, kteří přicestovali z Číny. Hospitalizováni byli i lidé, kteří s nimi přišli do styku.