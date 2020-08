Novozélandský Auckland je kvůli koronaviru v karanténě. Zemi hrozí odložení parlamentních voleb

Karanténa Aucklandu bude platit do pátku. Během ní by obyvatelé neměli chodit do škol ani do práce. Zároveň je ve městě zakázáno shromažďování více než deseti lidí.

Vláda podle ministra zdravotnictví Chrise Hipkinse také dále zvažuje zavedení povinných roušek pro obyvatele Aucklandu. V úterý novozélandské úřady oznámily, že testy potvrdily nákazu virem SARS-CoV-2 u čtyř členů jedné rodiny z Aucklandu.

Ve zbytku Nového Zélandu dál preventivně platí povinné rozestupy a zákaz shromažďování více než stovky lidí. Zakázané jsou i návštěvy v zařízeních pečujících o seniory.

Volby v ohrožení

Kvůli koronaviru se také možná zpozdí novozélandské parlamentní volby plánované na 19. září. Premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že rozpuštění parlamentu, což je bezpodmínečně nutný krok pro vyhlášení voleb, se neuskuteční ve středu, ale až v pondělí. O odkladu samotného hlasování se ještě nerozhodlo.

„Je ještě brzy na to, abychom dělali definitivní rozhodnutí, ale pokud to bude potřeba, můžeme být ohledně posunutí data voleb pružní,“ uvedla premiérka s tím, že pro volby je možné vybrat náhradní termín kdykoli do 21. listopadu.