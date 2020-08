Nový Zéland prodlužuje uzávěru Aucklandu. Podle premiérky je to nezbytný krok pro uvolnění opatření

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondělí oznámila, že v rámci prevence šíření koronaviru prodlouží uzávěru největšího novozélandského města Aucklandu do konce týdne. Ve veřejné dopravě po celé zemi zároveň začne platit povinné nošení roušek. Zakrývání nosu a úst na veřejnosti v pondělí oznámily úřady v jihokorejské metropoli Soulu. Austrálie a Japonsko oproti tomu hlásí nejnižší denní přírůstky nakažených za posledních několik týdnů. Wellington/Soul 15:31 24. 8. 2020 (Aktualizováno: 16:10 24. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondělí oznámila, že v rámci prevence šíření koronaviru prodlouží uzávěru města Aucklandu do konce týdne | Foto: Loren Elliott | Zdroj: Reuters

Uzávěra Aucklandu byla vyhlášena 11. srpna a skončit měla ve středu. Město se na začátku měsíce stalo ohniskem nákazy po více než sto dnech bez lokálního přenosu infekce v zemi. Podle Ardernové je prodloužení o čtyři dny nezbytné pro celou zemi, aby bylo možné uvolnit nouzová opatření.

Po skončení uzávěry v neděli večer se ve více než milionovém městě, kde se zatím nákaza prokázala u 150 lidí, otevřou obchody, lidé se však nadále budou moci setkávat maximálně v rámci desetičlenných skupin.

Austrálie v pondělí oznámila nejnižší denní přírůstek nakažených za poslední dva měsíce. Tři nejhůře zasažené státy Viktorie, Nový Jižní Wales a Queensland za posledních 24 hodin dohromady oznámily 120 nových případů koronavirové infekce. Jenom Viktorie přitom na začátku měsíce registrovala denně i více než 700 případů.

Nejnižší denní bilanci nakažených za půldruhého měsíce v pondělí oznámilo také Tokio, které má 95 nových případů nákazy. Je to nejméně od 8. července, vyplývá z dat místní správy. Na začátku srpna v japonské metropoli přibývalo až 400 případů za den, píše Reuters.

Zavedení roušek

Soul nově zavede roušky ve všech venkovních i vnitřních veřejných prostorách. Místní úřady už v květny nařídily zakrývání nosu a úst v hromadné dopravě a v taxících.

„Pokud to teď nezastavíme, nezbývá nám než vstoupit do třetí fáze koronavirových opatření,“ vyjádřil se o šíření nákazy jihokorejský prezident Mun Če-in. Podle vládního plánu by se v takovém případě uzavřely školy, podniky a obchody.

Jižní Korea v pondělí ohlásila 266 nových případů nákazy, o den dříve to bylo 397. Od propuknutí epidemie se ve východoasijské zemi nakazilo 17 665 lidí, z čehož 309 zemřelo.

Indonéský ostrov Bali odložil plánované otevření pro mezinárodní cestovatele. Návštěvníky ze zahraničí měly úřady v turisty nejoblíbenější destinaci v zemi přivítat už od 11. září, kvůli stoupajícím počtu případů je však uvolnění na hranicích odloženo na neurčito.

Bali se pro Indonésany otevřelo 31. července a podle odhadů tamních úřadů ostrov denně navštíví 2300 až 2500 domácích turistů.

V Indonésii se od počátku šíření nákazy infikovalo přes 155 tisíc lidí a 6759 jich zemřelo. Jde o nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 v jihovýchodní Asii, uvádí Reuters.