Bosna schválila ruskou vakcínu Sputnik V, může začít očkovat

Bosenská léková agentura v pondělí schválila použití ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19. Očkování se v příštích dnech rozběhne v bosenské Republice srbské. Stejně jako další balkánské země zahajuje Bosna očkování s mnohatýdenním zpožděním za západními státy. Sarajevo 18:54 8. února 2021

Minulý týden do Bosny dorazilo prvních 2000 dávek ruských vakcín, které si objednalo ministerstvo zdravotnictví Republiky srbské. Čekalo se již pouze na schválení centrálním regulátorem. Republika srbská je jednou ze dvou entit státu Bosna a Hercegovina, její vedení tradičně pěstuje úzké vztahy s Ruskem.

Hromadná vakcinace obyvatelstva by podle úřadů v Banja Luce, správním středisku Republiky srbské, měla začít nejpozději příští týden. Podle ministra zdravotnictví Alena Šeraniče dorazí dalších 200 tisíc dávek Sputniku V do poloviny února a stejné množství pak znovu v polovině března.

Další vakcíny si zvlášť objednaly bosenské centrální úřady. V polovině února by měly do země dorazit vakcíny firem Pfizer/BioNTech a do konce měsíce také očkovací látky firmy AstraZeneca. Podle premiéra Zorana Tegeltiji má Bosna nyní nasmlouvány vakcíny pro 40 procent obyvatel.

Ruskou vakcínu Sputnik V podle stanice RFE/RL dosud schválilo 15 států, včetně Maďarska, Spojených arabských emirátů či sousedního Srbska, které touto látkou očkuje už od 6. ledna. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) preparát pro použití na území Evropské unie zatím nedoporučila.

S výjimkou Srbska si většina balkánských zemí mimo EU kvůli nízké kupní síle byla schopna zajistit dodávky vakcín až s několikatýdenním zpožděním za bohatými západními zeměmi a musela se spolehnout na celosvětový vakcinační program COVAX, který se ovšem potýká s nedostatkem vakcín.

Jako alternativa nedostatkových vakcín západních farmaceutických firem jsou na Balkáně považovány ruské nebo čínské očkovací preparáty, které jsou jejich výrobci schopni dodávat v dřívějších lhůtách. Severní Makedonie si dnes zajistila od čínské firmy Sinopharm 200 tisíc dávek vakcíny, které mají být doručeny ještě v průběhu února.