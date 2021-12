Omikron by nemusel být nakažlivější než dosavadní varianty. Izraelský lékař nákazu téměř nešířil

Nakažlivost nové varianty koronaviru omikron možná není větší, než u dosud známých variant. Naděje vzbuzuje příběh izraelského lékaře, který se během své nákazy stýkal s desítkami lidí, vir ale skoro nepřenášel. Tel Aviv 0:10 3. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktor Elad Maor, který se nakazil variantou koronaviru omikron tvrdí, že se musel nakazit během své pracovní cesty v Londýně (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Doktor Elad Maor z nemocnice Šeba u Tel Avivu je jedním ze dvou potvrzených případů varianty koronaviru omikron v Izraeli. Tvrdí, že se musel nakazit během své pracovní cesty v Londýně, ať už od některého z tamních kolegů nebo během odbavení na letišti. Prý to bylo dokonce o několik dní dříve, než se varianta omikron objevila v Jižní Africe.

Po návratu do vlasti se šel na přítomnost koronaviru otestovat. První výsledek jeho PCR testu byl negativní. O několik dní později však začal pociťovat příznaky nemoci a pro jistotu si zašel na test znova. Ten byl už pozitivní. Kvůli tomu si myslí, že k jeho nakažení muselo dojít těsně před návratem do Izraele.

Potkal desítky lidí

Než si Maor zašel na druhý PCR test, který prokázal jeho onemocnění, stihl se setkat s desítkami lidí z práce i mimo ni. Kromě jednoho kolegy však nikoho z nich pravděpodobně nenakazil. Z toho pramení mírný optimismus izraelských vědců a lékařů, kteří v případu vidí naději a šanci, že nová varianta koronaviru není o nic nakažlivější, než jsou dosud známé varianty.

Izrael v souvislosti s výskytem varianty omikron přijal nová opatření, a to již několik dní poté, co se vyskytla v jižní Africe. Opět například uzavřel hranice cizincům, což postihlo ty, kteří se živí turistickým ruchem. Opatření se dotkla i samotných Izraelců, kteří musí po návratu do vlasti absolvovat povinnou karanténu, očkovaní nevyjímaje.

Další země v regionu se do uzavřená hranic zatím nepustily. Důvodem je například mezinárodní výstava EXPO, probíhající ve Spojených arabských emirátech, nebo potřeba Saúdské Arábie nalákat turisty na pouť do Mekky.

Uzavírání hranic

Některé země ale naopak uzavírají své hranice před Blízkým východem. Patří mezi ně například Kanada, která zavedla zákaz vstupu z Egypta. Ten tvrdí, že zatím žádný případ omikronu nezaznamenal. Kvůli nedůvěře v egyptské oficiální prameny si však tamní situaci ostatní země zpravidla vyhodnocují samy.

Výskyt nové varianty koronaviru vedl v zemích Blízkého východu také k narůstajícímu tlaku na očkování. V Egyptě tak například od středy nesmí do státních institucí zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní. Do některých nesmí ani občané, kteří tam potřebují něco vyřídit. Libanon zase od 17. prosince zavádí tří týdenní noční zákaz vycházení pro neočkované.