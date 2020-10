Slovensko prodloužilo zákaz vycházení, lidé s negativním testem však nebudou omezováni

Slovenská vláda podle očekávání do 8. listopadu prodloužila faktický zákaz vycházení. Výjimku z výrazného omezení volného pohybu osob získají kromě jiného lidé s negativním výsledkem testu na koronavirus. Vyplývá to ze středečního usnesení kabinetu premiéra Igora Matoviče, které bylo zveřejněno na vládním webu. O nadcházejícím víkendu se na Slovensku uskuteční dobrovolné plošné testování obyvatel starších deseti let na koronavirus.

