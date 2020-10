Palestinský politik leží v izraelské nemocnici, chtěl je bojkotovat. ‚Pokrytectví,‘ shodují se obě strany

Patří k předním palestinským politikům, ale leží na jednotce intenzivní péče v izraelské nemocnici. Hlavní palestinský vyjednavač Sáib Irikát se před deseti dny nakazil koronavirem a jeho zdravotní stav se v posledních dnech prudce zhoršil. Irikátovo rozhodnutí nechat se léčit v Izraeli vyvolalo mezi Palestinci i Izraelci odmítavé reakce. Jeruzalém 9:13 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní palestinský vyjednavač Sáib Irikát | Foto: Mohamad Torokman | Zdroj: Reuters

Bývalo naprosto běžné, že Palestincům byla poskytována zdravotní péče v izraelských nemocnicích, protože je to zakotvené v mírových dohodách z Osla. Dokonce tam byl i fungující mechanismus zdravotního pojištění. Ovšem od letošního května palestinská samospráva spíše brání Palestincům, aby odjížděli na léčení do izraelských nemocnic.

A právě za těchto podmínek je hospitalizace Sáiba Irikáta v izraelské nemocnici zvlášť pikantní, jak to komentuje Daniel Diker z izraelského think tanku Centrum pro věci veřejné: „Dr. Irikát jakožto generální tajemník hnutí Fatah letos vyzýval ke zdravotnímu bojkotu Izraele, což se v praxi projevilo jako odmítání proplácet kritickou zdravotní péči, kterou izraelské nemocnice poskytovaly palestinským ženám, mužům i dětem.“

Postoj palestinských úřadů k hospitalizaci v Izraeli je důsledkem izraelského plánu anektovat části Západního břehu, což byl plán, se kterým počátkem roku přišel izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Měl se realizovat během léta, ale nakonec z něj sešlo.

Ale palestinská samospráva na tento plán zareagovala tím, že ukončila koordinaci aktivit s izraelskou stranou a to právě ochromilo i poskytování izraelské zdravotní péče Palestincům.

Hospitalizace za ústupky

Irikátovu hospitalizaci v Izraeli obě strany hodnotí jako pokrytecké. Píšou to jak izraelští komentátoři v izraelských médiích, tak také Palestinci třeba na sociálních sítích.

Skupina poslanců izraelského Knesetu dokonce odsoudila Irikátovu hospitalizaci s tím, že Izrael měl za tento vstřícný krok požadovat palestinské ústupky, konkrétně říkali, že Izrael měl požadovat vydání těl izraelských vojáků a zajatců, která jsou stále zadržovaná hnutím Hamás v pásmu Gazy.

Izraelci si tento týden trochu oddychli po mírném uvolnění celoplošné karantény. Palestinská území jsou na tom – co se týče pandemie koronaviru - docela podobně. Čísla na palestinských územích – jak na Západním břehu, tak v pásmu Gazy – bývají o něco nižší na počet obyvatel, než v Izraeli.

Nicméně pro Palestince a palestinské zdravotnictví je současná situace velký problém právě z důvodu neprostupnosti hranic do Izraele. Hranice jsou neprostupné z několika důvodů. Jedním z nich jsou izraelská opatření, plošná karanténa, která ještě stále neskončila, i když je trochu uvolněná.

To se týká hlavně Palestinců z pásma Gazy, kde je zdravotnictví v kritickém stavu, kdy nemocnice jsou naprosto nevybavené a Palestinci z Gazy jsou závislí na povolení od izraelských úřadů, aby mohli přejet izraelské území alespoň na Západní břeh, kde jsou lépe vybavené palestinské nemocnice. I to se teď děje velice obtížně, takže Palestinci v pásmu Gazy jsou na tom možná nejhůř ze všech obyvatel Blízkého východu právě, co se týče boje proti nákaze koronavirem.