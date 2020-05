,Vyrážejí proti sobě do války.‘ Krysy hladovějící kvůli pandemii jsou agresivnější, varují odborníci

„Krysy nejsou agresivnější vůči lidem, ale k sobě navzájem,“ tvrdí Bobby Corrigan, odborník na hlodavce žijící ve městech. „Jednoduše se obrací proti sobě,“ dodává podle listu The New York Times.

Podle Corrigana jsou v New Yorku krysí kolonie, které se již po generace spoléhají na zásoby vyhozeného jídla, které se objevují každou noc v popelnicích u restaurací. Nyní kvůli restrikcím spojeným s koronavirem tento zdroj potravy vyschnul a krysy jsou hladové a zoufalé.

Škůdci jdou proto za potravou dále, než kdy dříve, hledají cesty do lidských obydlí, kde by mohlo být jídlo, a dokonce se v některých případech obracejí ke kanibalismu.

Podobné příběhy jako New York přitom hlásí rovněž Chicago či New Orleans.

„Vyrážejí proti sobě do války, v některých populacích si navzájem pojídají mladé a soupeří spolu o to potravu, kterou se jim podaří najít,“ pokračuje Corrigan.

„Ale krysy, které žijí v rezidenčních čtvrtích, si pravděpodobně nevšimly, že by se během karantény cokoli změnilo,“ dodal s tím, že by si lidé měli zkontrolovat těsnost svých dveří, protože k proniknutí do obydlí stačí krysám škvíra široká lehce přes centimetr.

Podle dalšího odborníka Jima Frederickse zatím nejsou důkazy, že by krysy mohly přenášet koronavirus. Jiné nemoci však šířit mohou a jsou proto vždy rizikem pro veřejné zdraví.

Ačkoliv nyní některé kolonie krys zažívají krušné časy, po znovuotevření restaurací se zřejmě rychle vrátí k normálnímu životnímu rytmu a dočasný výpadek je nijak nepoznamená a ani nezmenší jejich početnost. „Jsou odolné. Krysy jsou šikovní škůdci,“ řekl Fredericks.