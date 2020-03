‚Hrozba pandemie je velmi reálná.‘ Podle Světové zdravotnické organizace ale lze koronavirus kontrolovat

Šíření nákazy nového typu koronaviru se dosud zdaleka nezastavilo, situace se ale lepší. V pondělí to v Ženevě podle agentury DPA prohlásil koordinátor krizové pomoci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň varoval, že riziko světové pandemie je nadále velmi vysoké.

