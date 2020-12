Britská vláda schválila vakcíny proti koronaviru od Pfizeru a BioNTechu. Zřídí centra pro očkování

Ministerstvo spravedlnosti nemá důkazy o rozsáhlých volebních podvodech. Trumpův tým to odmítá

„Je tady tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány ke změně výsledků. Ministerstva to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo,“ řekl Barr.