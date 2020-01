Kvůli nákaze novým koronavirem zemřelo v Číně 80 lidí. USA a Japonsko chystají evakuaci svých občanů

Kvůli nákaze novým koronavirem v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je 2 744. Informovala o tom v pondělí agentura AFP s odvoláním na prohlášení čínské národní zdravotnické komise. Úřady v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu virus pochází, nedlouho předtím informovaly o 76 obětech a 1 423 registrovaných případech. Wu-chan 6:26 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovník v ochranném obleku kontroluje teplotu muže při vstupu do stanice metra v Pekingu | Foto: Carlos Garcia Rawlins | Zdroj: Reuters

Zdravotnická komise v pondělí ráno informovala o 769 nových potvrzených případech nákazy za posledních 24 hodin. Dalších více než 30 tisíc lidí, kteří přišlo do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují.

Vláda rovněž potvrdila pět případů nákazy v Hongkongu a dva případy v Macau. Nový koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Singapuru, v Malajsii, v Nepálu, v USA, ve Francii, v Kanadě a v Austrálii.

Americký konzulát ve Wu-chanu má v plánu v úterý evakuovat své zaměstnance a některé další americké občany na palubě charterového letounu. Podobné opatření má v plánu Japonsko a rovněž i francouzská vláda již oznámila, že odveze z Wu-chanu stovky svých občanů.

Ti Francouzi, kteří budou chtít oblast opustit, mohou využít přímého letu v polovině týdne, poté budou 14 dní v karanténě, uvedla francouzská ministryně zdravotnictví.

Schopnost šíření tohoto viru, který je infekční i v inkubační době, podle čínské národní zdravotnické komise začíná sílit. V rámci preventivních opatření začal v Číně od neděle až do odvolání platit zákaz prodeje volně žijících zvířat, jež jsou zřejmě původcem koronaviru. Do Pekingu míří na jednání s místními úřady a zdravotními experty generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla mluvčí českého ministerstva zdravotnictví.

Vládní opatření

Čínské úřady v pondělí oznámily, že o tři dny oficiálně prodlouží volno v souvislosti s oslavami lunárního nového roku, které začaly v sobotu. Chtějí tak odradit tamní obyvatele od cestování a přispět k zastavení šíření viru. Konec novoročních svátků má být posunut z pátku na neděli, aby „se účinně snížil počet hromadných shromáždění“ a „zastavilo se šíření epidemie“, uvedl Peking ve svém prohlášení.

Čínské úřady přijaly i další opatření, například v provincii Chu-pej oznámily zastavení autobusové dopravy na linkách mezi městy i mezi provinciemi. Starosta Wu-chanu dále konstatoval, že očekává okolo tisícovky dalších nakažených.

Ve městě se urychleně budují dvě nemocnice s kapacitou tisíc a 1 300 lůžek. První z nich má být hotová 3. února, druhá za tři týdny. Guvernér provincie Chu-pej uvedl, že hlavním problémem je nedostatek zdravotnických zásob.

Stálý výbor politbyra, nejmocnější orgán v zemi, v sobotu zřídil speciální tým na boj proti šíření epidemie. Výbor nařídil úřadům všech úrovní, aby Wu-chanu, který je od čtvrtka prakticky uzavřený, zajistily zásobování. Čínský prezident Si Ťin-pching, který výboru předsedal, označil situaci za vážnou.