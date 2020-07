Některá opatření proti covidu v Rakousku byla neústavní, rozhodl soud. Stát bude asi vracet pokuty

Část opatření, která rakouská vláda přijala v boji s šířením koronaviru, byla neústavní. Rozhodl o tom ve středu rakouský ústavní soud. V rozporu se základním zákonem bylo mimo jiné nařízení o zákazu vycházení, kvůli jehož porušení padly tisíce trestních oznámení. Pokuty, které už lidé zaplatili, bude muset stát potrestaným nejspíš vrátit, informovala agentura APA. Vídeň 20:14 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část opatření, která rakouská vláda v čele se Sebastianem Kurzem (na snímku) přijala v boji s šířením koronaviru, byla neústavní | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Za neústavní označil ve středu rakouský soud nařízení, na základě kterého směli lidé do veřejných prostor a hromadné dopravy vstupovat jen v případě, že šli do práce, chtěli poskytnout pomoc nemocnému, vyřídit neodkladné záležitosti jako nákupy potravin či léků nebo se vydali na procházku s rodinným příslušníkem. Nařízení platilo od poloviny března do konce dubna.

Podle ústavních soudců by bylo přípustné zakázat vstup na určitá přesně popsaná místa či do určitých regionů, není ale možné vydat obecný zákaz, jak učinila v březnu vláda kancléře Sebastiana Kurze.

Soud ve středu zdůraznil, že ustanovení týkající se omezení pohybu nelze nadále aplikovat. Úřady tak budou muset zastavit tisíce správních řízení. Pokuty, které už lidé za porušení zákazu volného pohybu zaplatili, bude muset podle agentury APA stát nejspíš vrátit.

Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober v reakci na rozhodnutí ústavního soudu uvedl, že ve vztahu k zaplaceným pokutám co nejdříve přijme rozhodnutí, které vyjde občanům vstříc. Na tom, jak přesně by měla vláda nyní postupovat, se ale neshodují ani ústavní právníci, které oslovila agentura APA.

Do rozporu s ústavou se podle soudu dostala rakouská vláda také při uvolňování koronavirových opatření. Za „neoprávněnou diskriminaci“ označili soudci to, že se po Velikonocích mohly otevřít jen obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy, hobby markety a zahradnictví, ostatní obchody ale musely zůstat zavřené až do konce dubna.

Za vítězství Kurzovy vlády lze podle agentury APA naopak označit rozhodnutí o ústavnosti takzvaného zákona o opatření proti covidu-19, kterým rakouská vláda obešla starší zákon o epidemiích. Vyhnula se tím tomu, aby musela platit odškodnění podnikům, které svým rozhodnutím na řadu týdnů uzavřela.