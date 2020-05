ONLINE: Rakousko zrušilo omezení vycházení. Opozice demonstrovala za návrat ‚normální normality‘

V Rakousku s prvním májem po přibližně měsíci a půl přestalo platit omezení vycházení a volného pohybu. Lidé se ale na veřejnosti smějí sejít nejvýše po deseti a musí mezi sebou udržovat alespoň metrové odstupy.

V Česku se od 11. května otevřou všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů.

Vláda v pátek naplno spustila projekt takzvané chytré karantény v celé zemi.

V Česku je 7726 potvrzených případů nemoci covid-19. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V sobotu se v Rakousku otevřou všechny obchody a obchodní centra, zákazníky budou moci přivítat například také kadeřnictví. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober varoval, že květen bude v krizi související s koronavirem rozhodující.

Anschober řekl, že s tím, jak se od pátku uvolňuje omezení volnosti pohybu, zvyšuje se ostražitost zdravotnických úřadů. „Nikdo v Evropě nemá (s rozvolňováním restriktivních opatření) zkušenosti a jednotlivé asijské země s tím měly velké potíže,“ připomněl Anschober.

„Pokud by se nám to povedlo bez velkého nárůstu počtu nemocných, znamenalo by to rozhodující krok k běžnému životu,“ dodal ministr.

Vláda se chystá na další uvolňování opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, 15. května se mají otevřít gastronomické provozovny a od 29. května pak hotely a další ubytovací zařízení určená pro turisty. Vše však záleží na vývoji epidemiologické situace v zemi, upozornila agentura APA.

Opoziční strana svobodných (FPÖ) páteční svátek využila k tomu, aby na internetu vyzývala lidi k podpisu petice proti restrikcím, které vláda zavedla v souvislosti s epidemií covidu-19. Strana chce, aby se Rakousko vrátilo do „normální normality“.

Její předseda Norbert Hofer vládu lidovců a zelených obvinil z „chaosu kolem opatření souvisejících s koronavirem“. „Vláda zpočátku reagovala moc pozdě a pak o to více přehnaně,“ tvdí Hofer.

V Rakousku doposud zemřelo 589 lidí nakažených koronavirem, onemocnělo celkem 15 470 osob.

Uvolňování opatření v Česku

Česká ministerstvo zdravotnictví v pátek zveřejnilo konkrétní opatření, která budou muset dodržovat obchody, restaurace, školy či kulturní instituce, až přespříští pondělí 11. května nastane další vlna rozvolnění koronavirových omezení. Komplikací se obávají například kadeřníci kvůli povinnosti nosit roušku i štít, řada divadel včetně Národního hrát nezačne, protože by to prohloubilo ekonomické ztráty.

Opatření obecně směřují na dodržování odstupů a hygienu. Nákupní centra budou muset zajistit, aby v nich byl alespoň jeden člověk dohlížející na dodržování pravidel. Lidé budou muset dodržovat dvoumetrové rozestupy, pro zákazníky bude k dispozici dezinfekce.

Zákazníci na zahrádkách restaurací od sebe budou muset sedět nejméně 1,5 metru, pokud nebudou patřit k jednomu stolu. Při jídle a pití si mohou sundat roušky.

Kadeřníci, manikérky a pedikérky budou muset nosit roušku i ochranný štít. Povinnosti se obávají kvůli tomu, že to bude komplikovat dýchání či zkreslovat vidění. Obavy mají také z přehřátí zaměstnanců při kulmování či žehlení vlasů. Nutné bude sledovat teplotu pracovníků, která nesmí překročit 37 stupňů.

Plošné měření teploty však stát nenařídí, spoléhá, že je v zájmu jednotlivých obchodů, aby nemocní zaměstnanci nechodili do práce, protože by hrozily problémy kvůli karanténě. Kabinet od 11. května umožňuje také sportovat bez roušek současně až stovce lidí, lze i pořádat závody či soutěže.

Základní školy budou muset při návratu žáků devátých tříd, kteří dostanou možnost připravovat se na přijímací zkoušky, zajistit, aby se neshlukovali u vchodů. Žáci nebudou muset mít roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či pohybu po škole.

Do muzeí, galerií a výstavních síní bude smět jen 100 lidí současně a maximálně jeden na deset metrů čtverečních. V divadlech či kinech bude možné obsadit jen každou druhou řadu a dvojice diváků od dalších oddělit volným sedadlem. Možný nebude prodej potravin.

Většina pražských divadel podle ankety ČTK 11. května neotevře, vzhledem k omezenému počtu vstupenek a nákladům by byla představení nerentabilní. Některá kina naopak otevřou.

V pátek také začaly fungovat například lanovky ve známých turistických centrech v Krkonoších či ústecká zoologická zahrada. S více než měsíčním zpožděním začala i sezona výletních lodí na Máchově jezeře.