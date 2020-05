Rusko má přes 250 000 nakažených. Poprvé od začátku května klesl počet nových případů pod 10 000

Rusko ve čtvrtek ohlásilo 9974 nových případů nákazy koronavirem během uplynulých 24 hodin. Poprvé od 2. května klesl denní přírůstek nových případů pod 10 000, upozornila agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkový počet potvrzených případů v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel překročil čtvrt milionu a dosáhl 252 245 od začátku pandemie. Moskva 12:14 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena s rouškou prochází obchodní čtvrtí v Moskvě | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Již v úterý se Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, která hlásí 4712 nových případů, celkem pak 130 716 nakažených. Moskevský starosta Sergej Sobjanin nicméně minulý týden upozornil, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. V hlavním městě s téměř 13 miliony obyvatel podle něj může být nakažených pravděpodobně až 300 000.

V celé zemi podle štábu během uplynulých 24 hodin zemřelo 93 lidí s koronavirem, z toho 58 v Moskvě. Celkem v Rusku od začátku pandemie zemřelo 2305 lidí. Uzdravilo se 53 530 pacientů, poznamenala agentura Interfax.

Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v okolním světě zaráží média. Úřady hovoří o rychlém rozpoznání nákazy a včasném přijetí opatření proti jejímu šíření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují jen úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

Ruské ministerstvo zahraničí nyní podle Interfaxu požaduje od deníků Financial Times a The New York Times, aby zveřejnily dementi svých „neopodstatněných spekulací“ a „dalších senzačních protiruských falešných zpráv“ o tom, že skutečná úmrtnost na covid-19 v Moskvě a Petrohradu může být o 70 procent vyšší než oficiální statistiky.

Ruští poslanci požadují zbavit zpravodaje obou deníků akreditace. The New York Times nicméně Interfaxu sdělil, že nepochybuje o přesnosti faktů a údajů, které zveřejnil.