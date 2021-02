Zdravotnictví, pečovatelství a zemědělství. Do Saska mohou z Česka od neděle jen vybraní pendleři

Do Saska od neděle mohou z České republiky dojíždět jen pendleři pracující ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, a to za podmínky každodenního testování. Na nedělní tiskové konferenci po jednání zemské vlády to oznámil saský ministr hospodářství Martin Dulig. Důvodem je zpřísněné epidemické hodnocení Česka, které Německo s účinností od neděle považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru.

Berlín 18:07 12. února 2021