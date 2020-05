Nemocí covid-19 se ve světě nakazilo přes 6 milionů lidí. V Brazílii přibylo za 24 hodin přes 33 tisíc případů

Počet případů nákazy nemocí covid-19 ve světě překonal hranici šesti milionů. V sobotu to uvedla americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která pandemii sleduje celosvětově. Z více než šesti milionů nakažených dosud přes 367 000 lidí na komplikace související s infekcí podlehlo. Rekordních 33 274 případů nákazy koronavirem přibylo za posledních 24 hodin v Brazílii. Od začátku epidemie brazilské úřady evidují již téměř půl milionu infikovaných. Baltimore/Brasília 3:27 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktor Islam Muradov se před nakažením koronavirem na operačním sále chrání ochrannými pomůckami | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Agentura Reuters, která si vede vlastní bilanci, udává 5,98 milionu nakažených a přes 365 400 případů úmrtí. Nejpostiženější zemí jsou dlouhodobě Spojené státy, kde se podle univerzity nemoc potvrdila u 1,76 milionu lidí, z nichž více než 103 600 zemřelo. Za USA s odstupem následují Brazílie, Rusko, Británie a Španělsko s Itálií.

V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 předstihla Brazílie Francii a posunula se na čtvrté místo v pořadí nejhůře postižených zemí. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Podle brazilského ministerstva zdravotnictví za poslední den zemřelo v Brazílii s koronavirem dalších 956 pacientů a počet obětí se tak zvýšil na 28 834.

Nakažených je v zemi 498 440. Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa.

Nákaza v Latinské Americe

V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie a Itálie. Podle bilance agentury Reuters Latinská Amerika dosáhla v sobotu 50 000 úmrtí s koronavirem, zatímco počet případů infekce se v latinskoamerických zemích blíží milionu.

Druhou nejhůře poznamenanou zemí v Latinské Americe je Peru, které v sobotu překonalo hranici 155 000 nakažených. Za posledních 24 hodin tam počet infekcí vzrostl o 7386, což je zatím nejvyšší denní číslo.

„Otestovali jsme milion lidí (od prvního případu ze 6. března), z nichž 155 671 bylo pozitivních,“ oznámil peruánský prezident Martin Vizcarra v 76. den karantény, jejímž cílem je zastavit epidemii. Úmrtí s koronavirem má 33milionové Peru 4371, o 141 více než předchozí den, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

