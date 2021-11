Slovensko je na prahu humanitární katastrofy. ‚Prohráváme, potřebujeme lockdown,‘ řekla Čaputová

„Nevím, co je víc třeba slyšet nebo vidět kvůli tomu, abychom změnili přístup. Co je víc třeba vidět než přeplněné nemocnice a lidi, kteří umírají na plicních ventilacích a většina z nich se již domů nevrátí. Co je víc třeba vidět než vyčerpaný zdravotnický personál. Co je víc třeba vidět než lidi, kteří umírají v jiných oblastech anebo s jinými diagnózami, protože se na ně z důvodu kapacity nedostane.“

Zuzana Čaputová (prezidentka Slovenska)