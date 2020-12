Už žádné domácí návštěvy a uzavřené sjezdovky. Slovensko zpřísní opatření proti koronaviru

Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Zavírají se také lyžařská střediska. Kabinet premiéra Igora Matoviča restrikce zavádí poté, co Slovensko zaznamenalo ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Je to nejvyšší denní přírůstek infikovaných od začátku pandemie.

