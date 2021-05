Španělsko se potýká s chaosem v opatřeních proti covidu. Některá začínají schvalovat soudy

Ve Španělsku už začal legislativní chaos, co se týče nových pravidel proti šíření koronaviru, která začnou platit od neděle v různých regionech, napsal v pátek deník El Mundo. Zatímco baskický nejvyšší soud zamítl tamní vládě pokračování zákazu nočního vycházení, soudy ve Valencii či na Baleárských ostrovech omezení vycházení v noci povolily. Madrid 16:05 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opatření proti koronaviru se ve Španělsku někde rozvolňují, jinde ale nadále zůstávají přísnější. Fotografie z Bilbaa (archivní foto) | Foto: Vincent West | Zdroj: Reuters

Ve Španělsku v neděli skončí nouzový stav, který tamní vláda vyhlásila loni v říjnu kvůli covidu-19 a který umožňoval regionálním vládám omezit volný pohyb lidí bez souhlasu soudů.

Nově musí opatření týkající se základních práv, jako je volný pohyb či svoboda vyznání, regionálním vládám schvalovat soudy, píše El Mundo.

Pokud je odmítnou, mohou se vedení regionů obrátit na španělský nejvyšší soud. Odvolací proces by neměl trvat déle než dva týdny, jak stanovila tento týden španělská vláda mimořádným dekretem.

Odlišná pravidla

Španělská vláda odmítla prodloužit nouzový stav se zdůvodněním, že se zrychluje očkování a zlepšuje epidemická situace. Ta je ale velmi rozdílná v jednotlivých autonomních oblastech.

Nejhorší je situace v Baskicku, kde právě nejvyšší soud dnes zamítl prodloužení nočního zákazu vycházení i omezení cestování i shromažďování na veřejnosti. Baskická vláda nicméně uvedla, že se ke španělskému nejvyššímu soudu odvolávat nebude. Epidemická situace se podle ní už i v Baskicku začíná pomalu zlepšovat.

K regionům s nejlepší epidemickou situací patří Baleáry, jejichž vedení dostalo od tamního nejvyššího soudu povolení pro prodloužení zákazu nočního vycházení od 23 do šesti hodin, omezení shromažďování na šest osob a požadování PCR testů od zahraničních i španělských turistů na letištích a v přístavech. Tato opatření zatím platí do 23. května.

Také ve Valencii bude dál platit zákaz nočního vycházení (od půlnoci do šesti ráno), omezení shromažďování na deset osob a maximálně 75procentní návštěvnost kostelů, a to zatím do 24. května.

Omezení shromažďování na šest osob schválil i soud v Katalánsku, který rovněž potvrdil poloviční návštěvnost na mších i zákaz konzumace potravin a alkoholu ve skupinách na veřejnosti mimo bary, restaurace či kavárny.

Zákaz nočního vycházení v Katalánsku stejně jako například v madridském regionu už platit nebude.

Bez nutnosti žádat o povolení soudy mohou vlády autonomních oblastí dál například omezovat návštěvnost barů, obchodů či kulturních zařízení