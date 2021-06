‚Čekal jsem jen na Sputnik.‘ Slovensko začalo proti covidu-19 očkovat neschválenou ruskou vakcínou

Na Slovensku se od pondělí očkuje neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V. Je o ni mnohem menší zájem, než se původně očekávalo. Registrace začala minulý týden. Dosud si ji vybralo přes 5000 Slováků, byť země už na začátku března dovezla první zásilku vakcíny pro 100 tisíc lidí. Po nestandardním nákupu ruské očkovací látky vypukla v březnu vládní krize, která vyústila až ve výměnu premiéra Igora Matoviče. Ten se jím očkovat nenechá. Bratislava 7:17 7. 6. 2021 (Aktualizováno: 10:54 7. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko začne očkovat ruskou vakcínou Sputnik V proti covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: Pedro Nunes | Zdroj: Reuters | ©

Na očkování Sputnikem V úřady v pětimilionovém Slovensku vyčlenily pouze osm očkovacích center, po jednom v každém z krajů. Podle ministerstva zdravotnictví se Sputnik V začne v zemi používat postupně, v pondělí odstartovalo očkování zmíněnou vakcínou v Bratislavě a Žilině, další města se přidají v příštích dnech.

Jako první v Žilině dostal látku místní obyvatel Igor Koník. Novinářům řekl, že ruské vakcíně důvěřuje, protože byla vyvinuta v zemi s dlouholetou tradicí očkovacích látek. K očkování se registroval v pátek, o den později dostal termín.

„Pokud by to nebylo možné na Slovensku, požádal bych ruskou ambasádu o možnost jet se naočkovat do Ruska,“ prohlásil Koník, který do očkovací místnosti přišel oblečený v poutnickém hábitu a který v minulosti zavítal na některá světová poutnická místa.

Právě Žilina patří k regionům, kde je o Sputnik V na Slovensku zatím největší zájem z celé země. Do pátku se v čtvrtém největším městě země registrovalo na očkování Sputnikem V přes 600 lidí.

„Myslím si, že je to nejbezpečnější vakcína. Čekal jsem jen na Sputnik,“ řekl Vladimír, který do Žiliny přijel kvůli očkování z asi 30 kilometrů vzdáleného Martina. Vakcinaci proti covidu-19 označil za správnou věc.

Tento poutník ze Žiliny je jedním z prvních lidí očkovaných na Slovensku ruskou vakcínou Sputnik V. Těšil se velkému zájmu novinářů. Jmenuje se Igor. @CT24zive pic.twitter.com/0nytmeJLK6 — Petr Obrovský (@PetrObrovsky) June 7, 2021

Ředitelka odboru zdravotnictví úřadu Žilinského kraje Silvia Pekarčíková novinářům řekla, že na první den očkování Sputnikem V pozvali na sto zájemců. V žilinské epidemiologické ambulanci se nyní očkuje jen Sputnikem V, aby nedošlo k záměně očkovacích látek.

Ambulance u jedné ze žilinských středních škol je technicky vybavena pro případ, že by bylo nutné pomoci kvůli případným vedlejším účinkům po očkování.

Postup a formality při podávání Sputniku V jsou podobné jako při očkování jinými vakcínami proti covidu-19, jež byly schváleny ze strany Evropskou lékovou agenturou. Poučení v případě Sputniku V obsahuje informaci, že jde o neregistrovanou vakcínu. Po rozmrazení a přípravě k očkování je potřeba látku použít do dvou hodin.

Matovič Sputnik V nechce

Expremiér a nyní ministr financí Igor Matovič, který celé měsíce prosazoval Sputnik V navzdory nesouhlasu kolegů z vlády, za ním stojí i nadále. Očkovat by se jím prý ale nenechal. Ministr neví, zda by mu neregistrovaná vakcína nezkomplikovala cestování.

Sputnik V dosud neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv zase k ruské vakcíně nevydal své stanovisko s odvoláním na nedostatek informací od jejího výrobce a v souvislosti s prověřováním vakcíny se Bratislava dostala do sporu s Moskvou.

Testy Sputniku V pro Slovensko nakonec provedlo i Maďarsko, které tuto očkovací látku začalo používat letos v únoru jako první členská země Evropské unie.

Pouze pro mladší 60 let

Ruskou vakcínu zatím mohou dostat všichni dospělí lidé do věku 60 let. Matovič to minulý týden kritizoval. Ministerstvo zdravotnictví reagovalo, že se řídí informacemi od výrobce vakcíny. Úřad ale dostal nové údaje, které analyzuje.

Slovensko už na začátku března dovezlo první zásilku 200 tisíc dávek ruské očkovací látky, která vystačí pro očkování 100 tisíc lidí, a podle smlouvy by Bratislava mohla odebrat až dva miliony dávek.

Aspoň první dávku některé z vakcín proti covidu-19 dostalo na Slovensku dosud 1,81 milionu lidí, tedy třetina celkového počtu obyvatel. Země v současnosti používá hlavně vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkování nových zájemců vakcínou od společnosti AstraZeneca úřady v květnu pozastavily hlavně kvůli nedostatečným dodávkám této očkovací látky.

