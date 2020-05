Švédy koronavirus neděsí, roušku nenosím, ale držím se v ústraní, popisuje život Češka ve Stockholmu

Ve Stockholmu jste od 6. března. Platila už tehdy na letišti nějaká bezpečnostní či hygienická opatření, nebo byla cesta z Prahy do Stockholmu bez omezení?

Letěla jsem za svým přítelem, který je Švéd. Myslela jsem, že je to jen na krátkou dobu, určitě ne na dva a půl měsíce. Přiletěla jsem ještě předtím, než to všechno vypuklo. Když jsem odlétala z Prahy do Stockholmu, tak na letišti nebyla žádná omezení, žádné kontroly, žádné měření teploty, úplně bez problémů. Letadlo bylo plné. Ani ve Stockholmu nebyla vidět žádná omezení.

Zhruba o týden později, kdy Česko vyhlásilo nouzový stav a začalo omezovat cestování do zahraničí, už jste ale řešila, jestli se musíte vrátit do Prahy. Dokonce jste kvůli tomu psala na české velvyslanectví ve Stockholmu.

Pamatuji si, že tehdy už začalo přituhovat. Česká média hodně informovala o koronaviru a mně psali kamarádi z Česka, co budu dělat a jestli nepotřebuju pomoct. Do Česka jsem se vracet nemusela, jak mi řekli na velvyslanectví, takže jsem se nakonec rozhodla zůstat ve Stockholmu, protože z Česka už bych se za přítelem do Švédska nemusela znovu dostat. Zaregistrovala jsem se ale do systému DROZD, takže mi chodily informační SMS.

Jaký je teď život ve Stockholmu? Jaká tam platí omezení?

Je tady zakázáno shromažďovat se nad padesát lidí. Ale jinak jsou tady hlavně doporučení formou informativních nálepek nebo cedulí, abychom mezi sebou udržovali odstup. Když jdu nakupovat do obchodu s potravinami, tak jsou na podlaze samolepky, které ukazují, jak daleko od sebe mají lidé ve frontě stát. Prodavači nosí rukavice. Mezi prodavačem a zákazníkem jsou plexiskla. A oddělovače jsou také mezi dvěma zákazníky těsně za pokladnou, kde si lidé skládají nákup do tašek.

Metrem jezdí méně lidí, roušky ale nikdo moc nenosí, potkám s ní třeba jednoho člověka z padesáti. Já ani přítel roušky nenosíme. Kamarádka mi ji z Česka dokonce poslala, ale dodnes mi ji pošta nedoručila.

Oddělovače mezi dvěma zákazníky těsně za pokladnou, kde si lidé skládají nákup do tašek. | Zdroj: Archiv Sabiny Procházkové

Život ve Stockholmu

Co si o opatřeních myslí lidé kolem vás?

Švédové mají podle mě obecně názor, že je to běžná chřipka a o nic nejde. Když jsem se ptala svého přítele, co je ohledně koronaviru nového, tak mi řekl, že se nic moc neděje. Ve Švédsku to, myslím, nikdo moc neprožívá. Je ale pravda, že jsme se před pár dny na výletě mimo Stockholm ubytovali přes Booking a majitelka domu nám říkala, že jsme tam jediní a první v sezoně a že téměř všechny rezervace byly zrušeny. Tamní autobusy byly prázdné a řada obchodů pozavíraných.

Chodíte s přítelem ven, nebo se spíše zdržujete doma?

Držím se v ústraní, nepotřebuji jít hrát bowling, kulečník, nepotřebuji se sdružovat v hospodách, takže trávíme čas doma nebo chodíme na procházky. Jsem tady vlastně na dovolené, takže kdyby se mi něco stalo a musela bych do nemocnice, tak nevím, jestli mi pořád platí cestovní pojištění. Moje pojišťovna mi sdělila, že záleží na tom, kdy jsem odletěla do rizikové země. Nechci to pokoušet.

Minulý víkend jsme jeli přes hodinu na ostrov lodí, kde bylo odhadem kolem padesáti lidí. Nikdo neměl roušku, ale byla tam dezinfekce. Použít jsme ji mohli dobrovolně. A ve čtvrtek jsme jeli téměř pět hodin vlakem, kde lidé nemohli sedět vedle sebe, ale seděli v řadě. Pouze v jídelním voze byly na zemi samolepky, aby lidé věděli, jak dodržovat odstup.

Lidé sedí běžně v parcích, baví se mezi sebou. Ale všimla jsem si, že se moc neshlukují ve velkém počtu. U jednoho stolu sedí třeba dva až čtyři lidé, ještě jsem tady neviděla, že by u stolu sedělo deset Švédů a pili pivo. Pohybují se spíše po malých skupinkách.

Co restaurace, hospody a bary? Vše funguje bez omezení?

Většina podniků je otevřených, a když jsou otevřené, tak bývají dost přeplněné. Některé jsou sice zavřené, ale těch je méně. Rozhodně v podnicích lidé nedodržují nějaké rozestupy. Řada věcí tady funguje až od května, například různé atrakce a podobně, ale kvůli koronaviru se některé otevírací doby posunuly na polovinu května, ne-li začátek června. Ale není to povinné, je to v rukou majitelů.

Loď, na které jela Procházková s desítkami dalších lidí. Nikdo neměl roušku | Zdroj: Archiv Sabiny Procházkové

Jak fungují školy nebo jazykové kurzy?

Chodím do školy pro lidi, kteří se přistěhovali do Švédska a neumí místní jazyk, kde můžu zadarmo studovat švédštinu. Snažím se i kvůli práci naučit místní jazyk. Studuji online, ale před koronavirem to šlo absolvovat prezenčně. Nyní jsem si mohla vybrat, jestli chci na úvodní hodinu přijít osobně, nebo to řešit třeba telefonicky či e-mailem. Raději jsem se vydala do školy a ve třídě jsme byli čtyři plus učitel.

Počáteční obavy z koronaviru

Máte obavy z koronaviru?

Prošla jsem několika fázemi. Když to všechno v polovině března začalo a uzavíraly se hranice, tak pro mě jako Češku pobývající ve Švédsku to byl nejhorší pocit, protože jsem nevěděla, kdy se budu moct vrátit zpět do Prahy. Jestli to bude za dva měsíce, na podzim nebo vůbec letos. Nejistota, šílená nejistota.

A hrozně mě masírovala česká média. Několikrát denně jsem četla řadu článků o tom, jak je to hrozné, jak umírají lidé. Do toho mi psali kamarádi, jestli se mám jak vrátit domů, jestli jsem v pořádku, že oni jsou zavření doma. Lidé byli úplně blázniví, zmanipulovaní. A to doléhalo i na mě. Byla jsem tady skoro sama, možná bez cestovního pojištění a nevěděla jsem, kdy se budu moct vrátit zpět.

Navíc asi třetí týden mi nebylo dobře, strávila jsem tři dny v posteli, bolela mě hlava, bolelo mě v krku a měla jsem 36,9 °C. Mám výbornou imunitu, nebývám nemocná, proto jsem byla překvapená, co se to děje. Také můj přítel byl tři dny hodně unavený a necítil se moc dobře, také on má dobrou imunitu. Myslíme si, že jsme mohli chytit koronavirus, nemám to ale potvrzené.

A jak to vnímáte teď?

Později jsem vše překonala. Dříve jsem třeba nakupovala potraviny přes internet, teď už dva nebo tři týdny chodím do obchodu. A jdu klidně na loď nebo jedu vlakem, kde jsem se všude cítila bezpečně, tedy že mi nic nehrozí. I když jsme se snažili nepřijít do bezprostředního kontaktu s ostatními. Ani mě nenapadlo, že bychom nejeli.

Četla jsem, že ve Švédsku je reprodukční číslo pod jedna, takže nákaza se rozvolňuje. Švédsko se tedy evidentně vydalo dobrou cestou. Nic striktně neuzavřelo, bylo to čistě na rozhodnutí lidí samotných. Je to ale určitě dáno i jejich mentalitou, Švédi jsou jiní než Češi. Přítel mi také říkal, že si nedovede představit, že by mu někdo shora, třeba vládní instituce, nařídila, co má dělat. Prý to tady takhle nefunguje. Mají to nastavené jinak.

Měli rodiče o vás obavy?

Moji rodiče zpočátku nevěděli, že jsem odletěla do Švédska. Když se to pak dozvěděli spolu s tím, že Švédsko nemá téměř žádné restrikce, tak to bylo hrozné. Byli jsme v kontaktu přes mobilní aplikaci Whats App. Mamka mi psala, že v Česku lidé musí nosit roušky, musí si několikrát mýt ruce a že ona dezinfikuje nákup. A ptala se, jestli to děláme taky. Rodiče jsem chtěla uklidnit, takže jsem odpovídala, že ano. Ale akorát si tady myjeme ruce. Během nejhoršího období mě pak poprosila, abych jí každý den napsala, že jsem v pořádku.

Švédské parky a hřiště byly i v březnu plné | Zdroj: Archiv Sabiny Procházkové

Cesta zpět do Česka

Váš přítel ve Švédsku pracuje. Chodí přímo do práce, nebo má třeba home office?

Home office jsem se u něj snažila zavést v nejrizikovějším období, tedy druhý a třetí týden v březnu. Pracuje v oblasti IT, takže si to může dovolit. Do kanceláře nemusí. Za celou dobu ale zůstal doma tak třikrát. Chodí každý den do práce a jezdí metrem nebo na kole. U něj v práci si pak většina lidí home office vzala. V kanceláři zůstali jen tři lidé, ale bylo to dobrovolné. Pokud někdo chtěl zůstat doma, mohl. A pokud někdo chtěl chodit do práce, také mohl.

Jste v kontaktu s dalšími Čechy ve Švédsku?

Ano, jsem v kontaktu s další Češkou, která je těhotná. Žije tady asi tři nebo čtyři roky a také má přítele Švéda, který chodí do práce. Má stejné mínění o koronaviru jako můj přítel, že se nic vážného neděje, že koronavirus je jako běžná nemoc, a nevidí důvod, proč by neměl chodit do práce. My dvě jsme byly ovlivněné zprávami a přáteli z Česka. Až nedávno jsme začaly chápat švédský přístup a přiklánět se k němu.

Teď znovu uvažujete, že se ze Stockholmu vrátíte do Prahy. Jak moc komplikovaná by ta cesta byla?

Běžně létám mezi Prahou a Stockholmem s Ryanairem, je to nejlevnější, protože létám jen s kabelkou, takže nepotřebuji nic komfortnějšího. Koncem března sice byly k dispozici letenky, ale nevím, jestli se ty lety vůbec uskutečnily. Každopádně Švédsko má hranice otevřené.

Pokud nebyly přímé lety mezi Stockholmem a Prahou, tak jsem si mohla koupit třeba letenku Stockholm – Frankfurt nebo Stockholm – Amsterdam. A z těchto měst pravidelně vyjížděl repatriační autobus do České republiky. Koncem března jsem také mohla využít repatriační autobus ze Stockholmu do Prahy. Ten pojede také první týden v červnu.

Do Prahy jsem chtěla letět teď 20. května, koupila jsem si letenku, ale ještě téhož dne mi byla zrušena. Letadlo přitom bylo již z poloviny obsazené. Takže teď čekám na další spoje. Sleduji facebookovou skupinu Češi a Slováci ve Švédsku, stránky velvyslanectví jak na facebooku, tak na internetu, stránky ministerstva zahraničí, dopravy a zdravotnictví a také samotné letecké společnosti.

Kolik by ta cesta stála? A můžete to srovnat s běžnou cestou, když jste letěla tam?

Let s Ryanairem Stockholm – Praha s velkým dvacetikilovým zavazadlem mě naposledy vyšel asi na 2500 korun. A teď kdybych využila letů do Frankfurtu nebo Amsterdamu a pak autobusem do Prahy, tak by mě náklady vyšly asi na 10 tisíc korun. Repatriační autobusové spoje nebyly zadarmo, ale zpoplatněné. Nabízelo je několik společností, koukala jsem na RegioJet, kde cesta z Frankfurtu stála kolem 1200 korun.

Metro ve Stockholmu. Roušku nosí minimum lidí | Zdroj: Archiv Sabiny Procházkové