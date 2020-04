Zkoumat kolektivní imunitu začínají vedle Česka i další země. Strategie se různí

Na několika místech Česka startuje průzkum kolektivní imunity, který má naznačit, jaké je vlastně procento nakažených onemocněním covid-19 v populaci. Řada lidí totiž mohla infekci způsobenou koronavirem prodělat, aniž by o tom měla nejmenší tušení. Podobné testování, které má odhalit podíl obyvatel s potřebnými protilátkami v těle, už zahájily i některé další státy světa včetně Německa nebo Švédska, strategie jednotlivých zemí se ale různí. Analýza Praha/Berlín/Stockholm/Los Angeles 6:47 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovnice v Kalifornii přebírá sebetestovací vzorky na určení nákazy koronavirem | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

Čím vyšší číslo ze studie kolektivní imunity vzejde, tím je to z epidemiologického pohledu lepší zpráva – lidé, kteří si už infekcí prošli, mají v těle protilátky, díky kterým by měli být před nákazou chráněni. Výsledek studie promořenosti v Česku tak bude mít vliv také na další rozhodování o uvolňování opatření zavedených v souvislosti s pandemií.

„Když zjistíme, že imunizace je v české populaci velmi slabá, tak to nevyhnutelně znamená, že prostup viru populací je v tuto chvíli ještě před námi. A bude to velký apel, jak organizovat a hlídat nouzová opatření, abychom řídili další vývoj,“ vysvětlil v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Každá země, která spustila testování populace, se proto modlí za co možná největší podíl nakažených, ideálně v desítkách procent, předběžné odhady nicméně ukazují, že půjde spíš o jednotky. „Prvotní data naznačují, že je nakaženo relativně malé procento populace. Ne víc než dvě až tři procenta,“ uvedl začátkem týdne šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V Česku má testování kolektivní imunity proběhnout na vzorku zhruba 27 tisíc lidí, kteří žijí v regionech s různým podílem nakažených. Některé z nich vytipoval například Český statistický úřad nebo Akademie věd, zapojit se ale mohou i dobrovolníci, kteří dorazí na vybraná odběrová místa. Výsledek má být zveřejněn začátkem května. Důležité bude i jak dopadne testování v dalších zemích. V jaké fázi jsou různé státy, najdete v přehledu serveru iROZHLAS.cz.

Německo

Německo, které patří mezi země s největším počtem provedených testů na koronavirus, začalo s rozsáhlou studií kolektivní imunity v polovině dubna. Podle Institutu Roberta Kocha má mít prověřování imunizace německé společnosti celkem tři fáze.

První se zaměřuje na přítomnost protilátek u vzorků krve od dárců, v rámci studie se má každých 14 dní prověřit na 5000 vzorků. Výsledky tohoto zkoumání mají být známé začátkem května. Druhá fáze počítá s testováním protilátek u lidí v koronavirem nejvíce zasažených regionech, která má zahrnovat zhruba dva tisíce dobrovolníků. V rámci třetí fáze se má přítomnost protilátek prověřit u celkem 15 000 lidí z celého Německa.

Například v nejhůře zasaženém Bavorsku úřady plánují otestovat tři tisíce lidí. Do studie se zapojil i 41letý projektový manažer Felix Germann z Mnichova, který byl podobně jako řada dalších vybráni zcela náhodně – byl s rodinou doma, když se zničehonic rozezněl zvonek a za dveřmi stál lékař v roušce a zeleném ochranném obleku v doprovodu policisty.

Nečekaní hosté se ho zeptali, jestli je ochotný zapojit se do plošného testování protilátek na covid-19 a po dobu jednoho roku každý měsíc odevzdávat vzorek své krve. „Samozřejmě jsem řekl ano. Chci pomoct. Je to společná krize, vláda dělá, co může, a každý by se měl nějak přičinit,“ říká pro list The New York Times a dodává, že je sám zvědavý, jak jeho první test dopadne.

Dílčí výsledky prověřování imunizace už jsou známé v případě 12tísícového města Gangelt na severozápadě země – po prozkoumání 500 vzorků tamních obyvatel se protilátky objevily u 14 procent z nich, další dvě procenta lidí tam byla pozitivně testována na koronavirus už v minulosti. Podle odborníků by tak protilátky proti covid-19 mohlo mít okolo 15 procent obyvatel města.

„Proces vedoucí k dosažení kolektivní imunity začal,“ komentoval závěry studie v Gangeltu Hedrik Streeck, ředitel Institutu virologie Univerzitní nemocnice v Bonnu, který výzkum prováděl. V ostatních koutech Německa se ale podíl nakažených očekává menší. Gangelt byl v počátcích epidemie jedním z nejvíce zasažených měst, nákaza koronaviru se rozšířila kvůli takzvanému superpřenašeči, který v polovině února navštívil místní karneval.

Švédsko

Plošné testování populace začíná také ve Švédsku, kde se pozornost zatím soustředí především na obyvatele Stockholmu. Prvotní závěry studie, kterou vede Univerzitní nemocnice Karolinska, ukázaly, že protilátky proti covid-19 má 11 ze 100 zkoumaných případů. Odborníci nicméně upozorňují, že spolehlivost testů se pohybuje mezi 70 a 80 procenty.

„Nemůžete z toho vyvodit závěry, které by stanovily přesné procento, víme ale, že těchto 11 procent mělo koronavirus,“ uvedl ve vysílání televize SVT mikrobiolog Jan Albert podle serveru Europost, který zároveň uvádí, že švédská vláda plánuje počet provedených testů zvýšit na 50-100 tisíc týdně. Zaměřit se chce hlavně na policisty nebo zdravotníky.

Jeden z možných způsobů plošného testování v současnosti zkouší také vědci ze švédského Královského institutu technologií (KTH), kteří během Velikonoc rozeslali na tisícovku náhodných adres ve Stockholmu obálky obsahující sady pro domácí testování protilátek v krvi.

„Touto výzkumnou studií chceme otestovat možnost odběru vzorků doma. Díky tomu bychom mohli snadno zjišťovat, jestli byli tito lidé nakažení virem, který vede ke covid-19. To nám pomůže vyvinout spolehlivý test, který nebude znamenat zátěž pro zdravotní systém,“ vysvětlil Niclas Roxhed z KTH.

Vzhledem k tomu, že je průzkum anonymní, lidé se výsledek testování nedozví. Účastníci „ale výrazně přispějí k tomu“, aby bylo během několika měsíců možné tento model testování rozjet pro celé Švédsko, dodává odborník.

Spojené státy

Testování promořenosti je ve Spojených státech na samém začátku, některé regiony už ale hlásí první závěry zkoumání. Tento týden byly zveřejněny výsledky testů na protilátky v krvi u 863 obyvatel Los Angeles, kteří byli vybráni tak, aby byl reprezentativní vzorek co možná nejpřesnější. U čtyř procent z nich se potvrdilo, že prodělali koronavirus, aniž by o tom měli tušení.

„Jestliže byly nakaženy zhruba čtyři procenta dospělých, znamená to, že dalších 96 procent je k nákaze stále náchylných,“ cituje americká televize NBC News Neeraja Sooda z Univerzity Jižní Kalifornie, která průzkum vedla. Výsledky tak podle něj nejsou příliš optimistické.

Dílčí závěry zkoumání promořenosti populace minulý týden zveřejnila také Stanfordská univerzita, která otestovala celkem 3330 obyvatel kalifornského okresu Santa Clara. Testování ukázalo, že skutečný počet nakažených v regionu je nejméně padesátkrát větší, než uvádějí oficiální statistiky.

Studie Stanfordské univerzity se však setkala s velkou kritikou. Účastníky výzkumu totiž svolávala za pomoci reklamy na Facebooku, podle kritiků tak lze předpokládat, že se univerzitě z velké části přihlásili lidé, kteří pociťují příznaky onemocnění a chtěli si tak ověřit, zda je důvodem právě nákaza koronavirem, uvádí zpravodajský server rádia Voice of America.

Další země Evropy

Studie kolektivní imunity se plánuje také v Itálii, jak přesně by testování v nejhůře zasažené zemi v Evropě mělo probíhat, ale vláda v Římě zatím nerozhodla. Zahájení testování populace už nicméně začalo v regionu Benátska na severovýchodě země, jehož představitelé na konci března oznámili, že chtějí dosáhnout na 20 tisíc provedených testů za den.

Šéf italského Vrchního zdravotnického institutu Silvio Brusaferro přitom odhaduje, že protilátky v sobě má zatím jen 10 procent Italů. „Abyste dosáhli stádní imunity, musí se do kontaktu s virem dostat asi 80 procent populace, takže cíl je stále daleko,“ tvrdí Brusaferro.

Dílčí data promořenosti populace v polovině dubna oznámilo také Nizozemsko, které zatím testuje jen vážně nemocné osoby a zdravotníky. Výsledky studie krevních vzorků naznačují, že skutečný počet infikovaných se v Nizozemsku pohybuje v řádu statisíců.

„Tato studie ukazuje, že okolo tří procent lidí v Nizozemsku si proti koronaviru již vyrobilo protilátky. Z toho si můžete vypočítat, že (ze 17milionové populace) jde o stovky tisíc lidí,“ uvedl Jaap van Dissel z Národního institutu pro zdraví.

Testování promořenosti je velkým tématem také ve Velké Británii, která od Číny zakoupila rychlotesty v hodnotě 3,5 milionu liber. Britové si je podle deníku The Telegraph nyní mohou pořídit například na Amazonu, udělat si test doma a zjistit, zda už onemocnění prodělali a mají v těle potřebné protilátky. Plán britské vlády na ověření protilátek v populaci ale drhne, testy se totiž ukazují jako nekvalitní.