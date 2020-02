Izrael zvažuje uzavření hranic kvůli koronaviru. Do země by mohli vstoupit jen její občané

Izrael kvůli pokračující epidemii nemoci Covid-19 zvažuje možnost uzavření hranic pro všechny cizince, zatím oficiálně do země nevpouští jen lidi, kteří nedávno navštívili Čínu a v Izraeli trvale nežijí. Informoval o tom v neděli list The Times of Israel. Zpřísnění dosavadních opatření naznačilo v sobotním doporučení ministerstvo zdravotnictví, později ale příslušnou větu z hebrejského textu smazalo.

