Covid-19 nebyl podle amerických zpravodajských služeb vyvinutý jako biologická zbraň

Koronavirus způsobující nemoc covid-19 nebyl vyvinutý coby biologická zbraň. Americké zpravodajské služby o tom informují v odtajněném shrnutí svého pátrání. Přezkoumat původ pandemie jim před časem nařídil prezident Joe Biden. Washington 9:18 28. srpna 2021

Na nejpodstatnější otázku zpravodajské služby odpověď nenašly. Ve hře podle nich zůstávají obě hlavní teorie, tedy jak prvotní přenos na člověka z nakaženého zvířete, tak únik z laboratoře.

Zpráva také uvádí, že čínské úřady neměly informaci o novém viru předtím, než se v jejich zemi objevila první vlna případů.

Americký prezident Čínu kritizoval za to, že stále mezinárodním vyšetřovatelům nezpřístupnila klíčové informace, které by původ nemoci pomohly odhalit. To zůstává podle Bidena úkolem jeho administrativy, aby šlo lépe předejít dalším pandemiím.