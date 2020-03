Pomáhají roušky v prevenci proti koronaviru? Lékaři v USA nemají jasno. ‚Jsou užitečné,’ říká Prymula

Někteří američtí lékaři tvrdí, že pokud budou lidé nosit roušku na veřejnosti, je pravděpodobnější, že se nakazí koronavirem. Imunolog Anthony Fuci na televizi CBS na začátku března upozorňoval, že roušky se mohou dotýkat tváře a tím zvýšit riziko nákazy. Podle serveru Politico se ale v poslední době i v USA začínají ozývat lékaři, které vysvětlují, že nošení roušek pomáhá v prevenci proti koronaviru. Washington/Praha 18:02 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Názory, jestli nosit roušky na veřejnosti, se ve světě různí (ilustrační foto) | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Česko jako jedna z mála zemí světa zavedla povinné nošení roušek na veřejnosti. Jedinou výjimku mají děti do dvou let a řidiči, kteří jedou sami v autě. Někteří američtí odborníci jsou ale podle serveru Politico už od počátku března proti a tvrdí, že nošení ústenek naopak riziko nakažení zvyšuje.

„Pokud neposkytujete zdravotní péči, můžete zvýšit riziko, že se nakazíte,“ řekl v pořadu Fox & Friends doktor Jerome Adams začátkem března.

Podobně se vyjádřil i doktor, imunolog a člen pracovní skupiny Coronavirus v Bílém domě Anthony Fauci. „Ve Spojených státech by teď lidé neměli chodit v rouškách,“ uvedl před třemi týdny na CBS s tím, že pokud se ústenka dotýká jejich obličeje, zvyšuje riziko nakažení.

Roušky? Prospěšné

Během posledních týdnů, ve kterých koronavirus ochromil celý svět, se v oblastech, kde je nošení roušky povinné, vir podle dostupných dat šíří pomaleji. Kromě Česka mezi ně patří i Peking a Šanghaj. Lépe COVID-19 zvládají i v Jižní Koreji a Singapuru, kde je obecně nošení roušek běžné například kvůli smogu. A například v Rakousku musí mít lidé zakrytá ústa alespoň v supermarketech.

I v USA se začaly ozývat hlasy, které volají po zavedení povinného zakrývání obličeje. „Pokyny se musí změnit a musí být jasné, že nelékařské, nechirurgické roušky jsou pro širokou veřejnost prospěšné a měly by se nosit mimo domov,“ vysvětlil například profesor epidemiologie z Yale School of Public Health Robert Hecht.

V reakci na Fauciho výroky zaslala mluvčí amerického Národního institutu zdraví Elizabeth Deatricková otázky Centru pro kontrolu nemocí a prevenci. „V tuto chvíli nedochází k žádným aktualizacím ani očekávaným změnám v poradenství,“ odpověděla jí mluvčí centra Arleen Purcellová. Masky podle ní mají nosit dál jen lidé se symptomy.

WHO vs. Prymula

Pochyby ohledně nošení roušek ale má i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen,“ řekl v pondělí koordinátor krizové pomoci WHO a lékař Michael Ryan. Zároveň uvedl, že ústenky mohou být rizikové zejména proto, že je lidé nesprávně sundávají.

Český epidemiolog a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula ale trvá na tom, že nošení ústenek je prospěšné. „Rouška neslouží k ochraně naší, jak WHO mylně interpretuje, ale k ochraně všech v okolí. Když budou mít všichni roušku, tak bude její povrch těžko nějakým významným způsobem kontaminovaný, protože my nebudeme vytvářet aerosol. Rouška limituje vytváření aerosolu o 80 až 90 %, to je nezpochybnitelný údaj,“ vysvětlil v úterý ve vysílání Radiožurnálu.