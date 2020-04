Trump kritizoval zdravotnickou organizaci, sám ale Číně také věřil. Přečtěte si jeho 15 výroků

Americký prezident Donald Trump se v posledních dnech pustil do ostré kritiky Číny. Nejprve obvinil Světovou zdravotnickou organizaci, že přebírá propagandu Pekingu ohledně šíření nemoci covid-19 a zastavil její financování. Ve čtvrtek pak oznámil, že jeho kabinet vyšetřuje, jestli vir nepochází z laboratoře. Přitom Trump ještě nedávno Čínu za její postup proti šíření nemoci chválil a to nejméně patnáctkrát, jak ukazuje server Politico. Washington 16:52 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně role Světové zdravotnické organizace při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru,“ řekl ve středu Trump na tiskovém briefingu. Podle jeho slov organizace „selhala ve své základní povinnosti a musí být pohnána k odpovědnosti“.

Nekriticky totiž přijala zprávy o šíření viru v Číně od tamní vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup. Světová zdravotnická organizace se také podle Trumpa dostatečně nesnažila dostat do zasažených oblastí v Číně vlastní experty, kteří by situaci mohli nezávisle zhodnotit. „Jejich pochybení způsobila tolik úmrtí,“ tvrdil prezident.

S informací, že koronavirus pochází z wu-chanské laboratoře, přišla americká televize Fox News. Trump poté ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že si je zpráv o úniku viru z laboratoře vědom. „Velmi důkladně zkoumáme tuto příšernou situaci, která se stala,“ řekl.

Ministr zahraničí Mike Pompeo v rozhovoru s Fox News po Trumpově tiskové konferenci uvedl, že americká vláda ví, že koronavirus pochází z Wu-chanu a že inkriminované tržiště se nachází jen několik mil od laboratoře. „Čínská vláda musí jít s pravdou ven,“ řekl šéf americké diplomacie s tím, že by Peking měl vysvětlit, jak se virus začal šířit.

Přitom ještě v lednu a v únoru prezident Trump oceňoval činnost Číny v boji s virem. „Spojené státy velmi oceňují jejich úsilí a transparentnost. Všechno dopadne dobře,“ napsal 24. ledna americký prezident na twitter.

Během prvních dvou měsíců roku 2020 opakovaně zdůrazňoval, že je v kontaktu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Opakovaně také nejlidnatější zemi na světě chválil.

Přečtěte si 15 výroků prezidenta Donalda Trumpa o Číně v lednu a únoru 2020, jak je sestavil server Politico.

22. ledna na twitter

„Jednou z mnoha skvělých věcí na podepsání obří obchodní dohody s Čínou je to, že sblíží Spojené státy a Čínu v mnoha jiných ohledech. Úžasná spolupráce s prezidentem Si (Ťin-pchingem), člověkem, který svou zemi opravdu miluje.“

@realDonaldTrump One of the many great things about our just signed giant Trade Deal with China is that it will bring both the USA & China closer together in so many other ways. Terrific working with President Xi, a man who truly loves his country. Much more to come! 20127 106079

24. ledna, twitter

„Čína velmi tvrdě bojuje na zadržení koronaviru. Spojené státy velmi oceňují jejich úsilí a transparentnost. Všechno dopadne dobře. Zejména bych chtěl poděkovat jménem amerického lidu prezidentu Si.“

@realDonaldTrump China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! 27491 127728

29. ledna, poznámka při slavnostním podpisu dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou

„Upřímně řečeno, myslím si, že jak bylo těžké toto vyjednávání, tak náš vztah s Čínou by nyní mohl být tím nejlepším, jaký za dlouhou, dlouhou dobu byl. A nyní je vzájemný. Předtím jsme byli ošizení. Nyní máme vyrovnaný vztah, možná pro nás lepší než vzájemný.“

30. ledna, interview pro Fox News

„Čína na tom teď bohužel není příliš dobře. Ale pracují velmi tvrdě. Uvidíme, co se stane. Ale velmi úzce spolupracujeme s Čínou a dalšími zeměmi.“

7. února, poznámka na summitu North Carolina Opportunity Now v Charlotte

„Akorát včera večer jsem mluvil s prezidentem Si a – jak víte - pracujeme na tom problému, na tom viru. Je to – je to velmi těžká situace. Ale myslím, že to zvládne. Myslím, že to zvládne velmi dobře. Pomáháme, kdekoliv můžeme.

7. února, twitter

„Vedl jsem dlouhý a velmi dobrý telefonický rozhovor s čínským prezidentem Si. Je silný, rázný a velmi se soustředí na vedení protiútoku proti koronaviru. Cítí, že to dělají dobře, dokonce i budují nemocnice během pouhých dnů. V Číně panuje velká disciplína, proto prezident Si odhodlaně vede operaci, která bude velmi úspěšná. Úzce spolupracujeme s Čínou.“

@realDonaldTrump Just had a long and very good conversation by phone with President Xi of China. He is strong, sharp and powerfully focused on leading the counterattack on the Coronavirus. He feels they are doing very well, even building hospitals in a matter of only days. Nothing is easy, but... 16886 99638

7. února, poznámka před odletem prezidentského vrtulníku Marine One

„Pozdě v noci jsem měl velmi dobrý rozhovor s prezidentem Si a mluvili jsme o – hlavně o koronaviru. Pracují opravdu tvrdě a myslím, že odvádějí velmi profesionální práci. Jsou v kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací. S Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí také. Pracujeme společně. Světová zdravotnická organizace s nimi spolupracuje. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí s nimi spolupracuje. Včera večer jsem měl skvělý rozhovor s prezidentem Si. Je to těžká situace. Myslím si, že odvádějí velmi dobrou práci.“

10. února, interview pro Fox Busines

„Myslím, že Čína funguje velmi profesionálně v tom smyslu, že má vše pod kontrolou,“ řekl Trump. „Opravdu věřím, že to brzy dostanou pod kontrolu. Jak víte, v dubnu to pravděpodobně zemře v teplejším počasí. A to je krásné datum, na které se těším. Ale můžu vám říct, že Čína pracuje velmi tvrdě.“

10. února, shromáždění během kampaně v Manchesteru, New Hampshire

„Mluvil jsem s prezidentem Si a pracují velmi, velmi tvrdě. Myslím, že všechno dopadne dobře.“

13. února, interview pro Fox News

„Myslím, že to zvládli profesionálně, a myslím, že jsou velmi schopní, a myslím, že prezident Si je velmi schopný, a doufám, že to vyřeší.“

18. února, poznámka před odletem prezidentova letadla Air Force One

„Myslím, že prezident Si pracuje velmi tvrdě. Jak víte, nedávno jsem s ním mluvil. Pracuje velmi tvrdě. Je to velký problém. Myslím, že to udělá – podívejte, viděl jsem ho postavit nemocnici v krátké době. Opravdu věřím, že to chce udělat a chce to udělat rychle. Ano, myslím, že to dělá velmi profesionálně.“

23. února, poznámky před odletem vrtulníku Marine One

„Myslím, že prezident Si pracuje velmi, velmi tvrdě. Mluvil jsem s ním. Pracuje velmi tvrdě. Myslím, že odvádí velmi dobrou práci. Je to velký problém. Ale prezident Si miluje svou zemi. Pracuje velmi tvrdě na vyřešení toho problému a on vyřeší ten problém. OK?“

26. února, poznámka v Novém Dillí v Indii

„Čína pracuje velmi, velmi tvrdě. Mluvil jsem s prezidentem Si a pracují velmi tvrdě. A pokud o něm něco víte, myslím, že to zvládne. Procházeli těžkým obdobím a teď si myslím, že to mají – vypadá to, že to mají více a více pod kontrolou. Dostávají to více a více pod kontrolu.“

27. února, tisková konference pracovní skupiny Coronavirus

„Mluvil jsem s prezidentem Si. Měli jsme skvělý rozhovor. Musím říct, že pracuje velmi tvrdě. Pracuje velmi, velmi tvrdě. A pokud se můžeme spolehnout na zprávy přicházející z Číny, toto šíření se trochu zpomalilo. Zdá se, že infekce v posledních dvou dnech poklesla. Spíše než by rostla, tak se spíš snižuje.“

29. únor, tisková konference pracovní skupiny Coronavirus

„Zdá se, že Čína dosahuje obrovského pokroku. Jejich počty klesají… Myslím, že naše vztahy s Čínou jsou velmi dobré. Právě jsme uzavřeli velkou obchodní dohodu. Začínáme s další obchodní dohodou s Čínou – velmi velkou. Velmi úzce jsme spolupracovali. Mluvili s našimi lidmi, mluvili jsme s jejich lidmi, kteří mají co dočinění s koronavirem.“