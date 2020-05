Krizový štáb Bílého domu má další dva členy v izolaci. Jedním z nich je hlavní epidemiolog Fauci

Další dva členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií koronaviru se uchýlili do karantény. Uznávaný epidemiolog Anthony Fauci a šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield se budou preventivně po dva týdny stranit dalších lidí poté, co přišli do kontaktu s osobami, u jichž se prokázala infekce SARS-CoV-2. Informovala o tom americká média.

