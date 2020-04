V USA je přes 895 000 lidí nakažených koronavirem, New York zdvojnásobí kapacitu testů

Počet případů nákazy koronavirem se ve Spojených státech zvýšil o 30 181 na 895 766, počet úmrtí vzrostl o 1 623 a vyšplhal se na 50 439. V sobotu to oznámilo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Spojené státy mají v souvislosti s koronavirem nejvíce nakažených i nejvíce mrtvých na světě. Guvernér státu New York Andrew Cuomo oznámil, že zdvojnásobí kapacitu testů na koronavirus. New York 22:55 25. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják odebírá vzorek kvůli testu na koronavirus v nemocnici v New Yorku | Foto: U.S. Navy/Chief Mass Communication Specialist Barry Riley | Zdroj: Reuters

Data z USA se však liší podle zdroje, CDC svou aktuální bilanci uvádí k 16.00 místního času z předchozího dne. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která pandemii nemoci covid-19 sleduje celosvětově, uváděla překonání hranice 50 000 mrtvých už předtím.

Specializovaný portál Worldometers pak uvádí, že Spojené státy mají aktuálně 941 344 potvrzených případů a 52 936 úmrtí. Univerzita Johnse Hopkinse registruje 926 442 případů nákazy a 53 184 úmrtí.

Spojené státy, kde žije zhruba 330 milionů lidí, jsou jak co do počtu nakažených, tak co do počtu zemřelých nejhůře zasaženou zemí světa. Nejhorší zůstává situace ve městě New York, na které podle Univerzity Johnse Hopkinse připadá 17 126 úmrtí.

Počet mrtvých v souvislosti s koronavirem v sobotu celosvětově překročil 200 000, a to jak podle Worldometers, tak i podle dalších zdrojů, včetně JHU. Podle serveru BBC padla hranice 200 000 mrtvých poté, co počet úmrtí ve Spojených státech překročil 50 000.

Americké státy Georgia, Oklahoma a Aljaška nicméně začaly opatření proti nákaze uvolňovat. A to navzdory výstrahám odborníků, že takové kroky mohou být předčasné, poznamenala agentura AP.

New York zdvojnásobí testování

Americký stát New York zdvojnásobí kapacitu testů na koronavirus na 40 000 denně. Vzorky budou nově sbírat i lékárny, řekl v sobotu na tiskové konferenci guvernér Andrew Cuomo.

„Jednadvacet dní pekla, a teď jsme tam, kde jsme byli před těmi 21 dny. Teď se budeme až obsedantně zaměřovat na testování,“ uvedl Cuomo.

Zatímco v předchozích týdnech se testovali lidé, kteří vykazovali příznaky nemoci covid-19, nyní se budou plošně testovat zaměstnanci nemocnic a další, kteří pravidelně přicházejí do styku s lidmi, jako jsou například policisté, řidiči hromadné dopravy, prodavači nebo hasiči.

„Proč? Protože tihle lidé nesli hlavní břímě (pandemie) a pohybovali se během krize na veřejnosti,“ dodal guvernér.

Ve státě New York za poslední den zemřelo 437 nakažených, mírně více než předchozí den, kdy bylo úmrtí 422. Počet infikovaných v nemocnicích ale klesl na 13 000, což je na úroveň, na níž byla obsazenost nemocnic koronavirovými pacienty 1. dubna. Celkem hlásí New York téměř 17 000 obětí koronaviru.

„Všechna ta čísla říkají v zásadě totéž, tedy že už jsme na cestě z vrcholu,“ řekl Cuomo.