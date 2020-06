Tisíce Američanů vyšly do ulic koronaviru navzdory. ‚Musíme se tomu postavit,‘ říká válečný veterán

Kvůli nemoci covid-19 už ve Spojených státech zemřelo oficiálně 106 tisíc lidí, neoficiálně podle odborníků ještě mnohem víc a pandemie tam stále není pod kontrolou. Přesto už víc než týden vyrážejí tisíce Američanů v desítkách měst do ulic a den co den hromadně demonstrují proti policejnímu násilí a rasismu. Experti se bojí nové vlny šíření koronaviru. Od stálého zpravodaje Washington 11:02 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mike stojí na rohu 16. ulice, kde demonstrantům nabízí roušky, vodu a další věci | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Mike stojí na rohu 16. ulice, ze které je ve Washingtonu už z dálky vidět Bílý dům. Kdykoli spatří, že mezi demonstranty míří někdo s nezakrytými ústy, hned na něj volá a nabízí mu roušku zdarma. K dispozici jsou také dezinfekční mýdlo a drobné občerstvení.

„Původně jsme tu lidem nabízeli vodu. Měli jsme i dětské mýdlo nebo kapky do očí na pomoc, když někdo dostal pepřovým sprejem. Ale jak jsme tohle stanoviště založili, lidé nám tu začali nechávat roušky, rukavice a další dary. My jsme sem v podstatě jen přinesli ten stůl, to stačilo. Teď můžeme pomáhat, aby lidi byli chránění, jak to jen jde. Pandemie pokračuje,“ popisuje Mike pro Radiožurnál.

Například ve městě New York stále platí nejpřísnější forma opatření proti koronaviru. Většina oblastí ve Spojených státech je v první či druhé fázi jejich uvolňování. A během nich ministerstvo zdravotnictví doporučuje omezit shlukování na veřejnosti na skupiny do deseti, respektive padesáti lidí. K tomu mají tisícihlavé demonstrace po celé zemi včetně těch ve Washingtonu hodně daleko.

‚Nemáme na výběr‘

Dívka Nas skanduje přímo uprostřed davu, nejblíže policejnímu kordonu. Říká, že situace je špatná a byla by prý raději, kdyby mohla zůstat, ale nejde to, protože „tohle je důležité“.

Protestovat chodí většinou mladší a střední generace, ale potkávám i starší Američany, pro něž může být koronavirus obzvlášť nebezpečný.

„Trochu mě to znepokojuje, takže nechodím doprostřed davu, jak vidíte. Ale chci tu být a jsme na proudícím vzduchu, takže snad budu v pořádku. Jsem opatrná, dodržuju pravidla a nemám přehnaný strach,“ říká univerzitní profesorka Robin.

Stejně jako ona se drží trochu zpátky se svým transparentem i Alec, mladý válečný veterán z Afghánistánu.

„Dělá mi to starost. Ale mezi několika tisíci lidí tu můžete napočítat asi tucet takových, kdo nemají roušku. Všichni to bereme vážně. Ale také bereme vážně problémy této země a nemáme na výběr. Musíme se tomu postavit. A když to neuděláme teď, tak kdy?“ ptá se mladík.

Roušku má skutečně skoro každý, a kdo ne, může se zastavit u Mikeova stánku. To jsme ovšem na poklidné podvečerní demonstraci.

Při divokých nočních protestech před několika dny u Bílého domu křičeli, kašlali a kýchali mladší demonstranti a tváře bez roušek byly mnohem častější.

Znepokojení dávají najevo lékařští odborníci i místní úřady. Například Michael Hancock, starosta Denveru, vyzval účastníky protestů, aby se poté nechali zdarma otestovat u stánku v tamní hokejové aréně. Ale zdaleka ne všude lidé takovou možnost mají.