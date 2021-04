Očkovaní Američané budou moct v létě cestovat do Evropské unie, uvedla von der Leyenová

„Američané, pokud je mi známo, používají vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou. To umožní volný pohyb a cestování do Evropské unie,“ uvedla pro The New York Times šéfka komise Ursula von der Leyenová. Kdy přesně EU k uvolnění více než rok trvajících cestovních omezení přistoupí, však neupřesnila.

Evropská léková agentura schválila k použití v unijních zemích všechny tři vakcíny, které jsou k dispozici v USA, tedy očkovací látky od společností Moderna, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson.

Podle von der Leyenové bude uvolnění restrikcí souvisejících s cestováním záviset na epidemické situaci, která se však „ve Spojených státech a doufejme i v Evropské Unii, zlepšuje“.

Země evropské sedmadvacítky v současnosti projednávají zavedení takzvaných covidových pasů, které umožní jednodušší cestování lidem očkovaným proti covidu-19, s protilátkami nebo negativním testem.