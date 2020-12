Američané vyhlížejí novou covidovou pomoc. Kongres se ale nemůže dohodnout a blíží se vánoční pauza

Zvolený příští prezident USA Joe Biden ukázal svou speciální botu, která mu fixuje zlomeninu kůstek v chodidle. Takto obutý vkročil do divadla Queen ve svém domovském městě Wilmington, kde oficiálně představil svůj tým spolupracovníků pro oblast ekonomiky. Za prioritu označil Biden její oživení po současné pandemické krizi a boj s prohlubováním nerovností. V Kongresu zároveň vznikl kompromisní návrh balíčku ekonomické pomoci Američanům. Washington 20:31 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden v divadle Queen ve svém domovském městě Wilmington oficiálně představuje svůj tým spolupracovníků pro oblast ekonomiky | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Doba je těžká, ale pomoc je na cestě.“ Těmito slovy zahájil Biden představování svých vybraných spolupracovníků v ekonomické oblasti. A nemyslel tím to, co se zrovna dělo ve Washingtonu, kde skupina středových republikánů i demokratů nezávisle na kongresových lídrech svých stran představila kompromisní návrh pandemické pomoci Američanům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Američané dál marně vyhlížejí na novou vládní pomoc v pandemii. Kongres se nemůže dohodnout a příští týden mu začíná vánoční pauza. Prezident Trump už se po volbách do vyjednávání nezapojuje a jeho nástupce Biden to může naplno udělat až v lednu.

Přibývá těch, kteří nemají na jídlo či nájem a po jarním rekordním balíku další jednání v létě a na podzim pokaždé selhala. „Byla by to pitomost na steroidech, kdyby Kongres odjel na Vánoce, aniž by schválil balík překlenovací pomoci,“ citoval Radiožurnál demokratického senátora Marka Warnera.

„Je prostě nepřijatelné, abychom za těchto okolností nereagovali a nepomohli. Víte, že jsem jestřábem rozpočtové zodpovědnosti. Ale možná jediný čas, kdy si půjčovat peníze, je v krizi, jakou máme teď. A byli jsme velmi opatrní – tohle není stimulační balíček, ale opatření, které má lidem ulevit,“ dodal republikánský senátor Mitt Romney.

Trump se nezapojuje

Návrh pomoci ve výši v přepočtu 20 bilionů korun by zajistil peníze pro zdravotnictví, školství, nezaměstnané či malé podniky. Ovšem ještě nemá finální podobu ani podporu stranických špiček, natož Bílého domu, kde se Donald Trump od volební porážky do vyjednávání nezapojuje.

Joe Biden to může udělat po 20. lednu, kdy se stane prezidentem. „Náš úkol je prostý – zajistit, aby podniky a školy mohly bezpečně otevřít. A okamžitou pomoc pro miliony Američanů, kteří přišli o práci nebo část úvazku. Můj tým už pracuje na tom, co předložíme příštímu Kongresu jako odpověď na krize, kterým čelíme,“ řekl Biden.

„To zahrnuje dosažitelnou zdravotní péči pro miliony lidí, kteří o ni přišli nebo jim to hrozí. A taky školky, nemocenskou, program péče o příbuzné, aby si lidé nemuseli vybírat mezi prací a rodinou. Pomoc s nájmem a studentskými dluhy. Pomoc drobným podnikatelům, kteří jsou páteří našich komunit, ale teď balancují na hraně přežití. Finanční pomoc nutně potřebují státy a města, aby mohly dál platit ty, co zajišťují životně důležité služby – policii, hasiče, učitele. Celý Kongres by se měl hned sejít a prosadit obří balík pomoci. Ale cokoli takového bude v této fázi v nejlepším případě zřejmě jen začátek,“ narážel Biden na končící funkční období současného prezidenta, celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu.

Tamní republikáni ovšem navrhují mnohem střídmější formu pomoci. Jestli jim v Senátu zůstane současná většina, o tom se rozhodne v lednovém druhém kole voleb v Georgii.

