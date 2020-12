V USA zemřel s covidem zvolený jednačtyřicetiletý kongresman Letlow. Přísahu měl složit v lednu

Tímhle tempem bude vakcinace Američanů trvat roky, ne měsíce, kritizoval Biden Trumpův kabinet

„Příštích několik týdnů a měsíců bude velice těžkých, bude to těžká fáze pro naši zemi. Možná nejtěžší v celé pandemii,“ řekl Biden. „Vím, že se to obtížně poslouchá, ale je to pravda,“ dodal.