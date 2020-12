Nová mutace koronaviru se objevila i v Kalifornii. Systém zdravotní péče je tam na pokraji kapacity

Potenciálně nakažlivější mutaci koronaviru, která se rychle rozšířila v Anglii, už detekovali také v nejlidnatějším americkém státě Kalifornii. Den poté, co první výskyt v USA oznámil stát Colorado, o tom informoval kalifornský guvernér Gavin Newsom. Jeho stát v posledních dnech hlásí rekordní statistiky o epidemii covidu-19 a systém zdravotní péče je zde na pokraji svých možností. Los Angeles 6:29 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kalifornie v posledních dnech hlásí rekordní statistiky o epidemii covidu-19 a systém zdravotní péče je zde na pokraji svých možností (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Teď asi před hodinou jsme byli informováni, že tato nová varianta, tento nový kmen... byl identifikován tady ve státě Kalifornie, v jižní Kalifornii,“ řekl Newsom ve středečním rozhovoru s předním americkým epidemiologem Anthonym Faucim, který byl přenášen na facebooku.

Guvernér další podrobnosti nesdělil, záhy je však poskytl zástupce okresu San Diego County Nathan Fletcher. Podle televize CNN na tiskové konferenci řekl, že nakaženým je místní třicetiletý muž, který v poslední době nebyl v zahraničí.

První potvrzený případ mutace označované i jako B.1.1.7 na americkém území oznámil v úterý guvernér Colorada Jared Polis. Podle agentury AP místní zdravotničtí činitelé uvedli, že jeden z kolegů nakaženého člena národní gardy má možná daný kmen viru SARS-CoV-2 také. Někteří experti mají za to, že mutace už se pravděpodobně šíří v různých částech USA.

„Nemyslím si, že by to Kaliforňané měli brát jako něco zvláštního. Je to něco, co se čekalo,“ komentoval vývoj epidemiolog Fauci. Podle něj se brzy objeví i další případy „britské“ mutace, a to nejen v Kalifornii.

Daná varianta koronaviru se v posledních týdnech rozšířila po celé Británii, detekována byla i v dalších evropských zemích, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku. Podle britských vědců se může šířit výrazně snadněji než předchozí varianty, dosavadní poznatky zároveň nenasvědčují tomu, že by způsobovala vážnější průběh covidu-19.

Zpráva o výskytu v Kalifornii přichází v době, kdy nejlidnatější americký stát sužuje dosud nejhorší fáze epidemie, která testuje limity místního zdravotnictví. Bilance hospitalizací v úterý dosáhla nového maxima v podobě 21 240 obsazených lůžek, zatímco úřady ohlásily rekordních 425 úmrtí spojených s covidem-19.

Na drtivou většinu kalifornského území se kvůli vysoké obsazenosti jednotek intenzivní péče vztahuje přísný karanténní režim včetně povinné izolace obyvatel. Bary, restaurace, kostely či kina musí zůstat zavřená, dokud se vytíženost JIP nedostane pod 85 procent kapacit.