Nejvyšší prioritou je epidemie rasismu, ne covid-19, říká afroameričan. New York ruší zákazy vycházení

V New Yorku během dvou dnů skončily dva různé druhy zákazu vycházení. Starosta Bill de Blasio v neděli zrušil ten noční, zavedený původně kvůli násilí v ulicích při protestech proti policejní brutalitě. V pondělí pro změnu končí nejpřísnější forma nařízení, aby lidé vycházeli jen v nutných případech a bránili tím šíření koronaviru. V New Yorku kvůli nemoci covid-19 zemřelo přes 21 tisíc lidí, to je čtvrt procenta z celé populace. Od zpravodaje z místa New York 12:51 8. června 2020

New York už rozhodně nevypadá jako tiché, prázdné a pandemií traumatizované město, kde dnes lidé opatrně začnou zkoušet, co jim ustupující virus dovolí. Od smrti George Floyda před dvěma týdny jsou den co den v ulicích davy, které žádají méně peněz pro policii, její transparentnější kontrolu, ale i jiné systémové změny.

„Pro nás černošské komunity není covid-19 nejvyšší prioritou. Tou je epidemie rasismu. Jak vidíte, nosím roušku, takže si vážnost situace uvědomuju. Není to ale to hlavní, protože tahle pandemie názorně ukazuje, jak město a stát přistupují k černochům. Všechno s k nám dostane jako k posledním. Pro nás první fáze otevírání nic neznamená, i když se na to budou snažit strhnout pozornost. Naší prioritou je zlepšení podmínek pro naše komunity. Ty tisíce lidí v ulicích to den co den dokazují,“ říká Jamell Henderson před svým domem v chudém černošském sousedství v Brooklynu.

Sympatizace s protesty

Co čtvrť, to jiný svět a jiný příběh, platí v New Yorku. John Andrews z dolního Manhattanu nemoc covid-19 prodělal a kromě toho přišel kvůli pandemii o práci. S protesty sympatizuje, ale zároveň si od první fáze uvolňování opatření leccos slibuje.

„Vypadá to, že jsou ve hře dvě zakázky, na které by se měla tahle první fáze vztahovat. Pokud o to klientka bude stát, tak jsme technicky výrobní zařízení, takže bych snad nějakou práci mohl mít. Taky mě trochu uklidňuje, že mám protilátky. Pořád dávám pozor, nosím roušku a tak, ale doufám, že mám proti tomu viru aspoň na několik měsíců imunitu,“ věří Andrews.

Pokračovat smí od pondělí všechny stavební práce, v omezeném režimu smí otevřít většina obchodů a podle odhadů se do zaměstnání vrátí asi 400 tisíc lidí.

