Stát New York registruje rekordní nárůst nemocných i obětí. Vrchol pandemie podle guvernéra teprve přijde

Americký stát New York zaznamenal za poslední den 630 dalších úmrtí na nemoc COVID-19 a přes 10 800 nově nakažených koronavirem. U obou údajů se jedná o zatím největší přírůstek za 24 hodin. Ve státě, který je epicentrem pandemie v USA, se virem infikovalo již 113 704 lidí a 3 565 jich nákaze podlehlo. Na tiskovém brífinku to v sobotu prohlásil guvernér Andrew Cuomo. New York 19:31 4. dubna 2020 Podle Cuoma pandemie ve státě zatím nedosáhla svého vrcholu. „Chtěl bych, aby byl vrchol zítra," poznamenal guvernér s tím, že počet infikovaných roste nyní nejrychleji na ostrově Long Island.

New York s necelými 20 miliony obyvatel po v sobotu oznámených údajích překonal co do počtu zemřelých více než miliardovou pevninskou Čínu, kde se virus objevil ke konci loňského roku poprvé. Více nakažených přitom měl již ve středu.

Podle Cuoma pandemie ve státě zatím nedosáhla svého vrcholu, což znamená, že přírůstky počtu nakažených a zemřelých budou v dalších dnech stále větší. „Chtěl bych, aby byl vrchol zítra,“ poznamenal guvernér s tím, že počet infikovaných roste nyní nejrychleji na ostrově Long Island.

Zároveň však dodal, že na vrchol pandemie není New York v současné chvíli připraven. Ve státu totiž rychle docházejí lůžka v nemocnicích, jež se navíc stále potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Největší příval nakažených přitom stát očekává do týdne.

Podle statistik se však také dvě třetiny ze všech hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID-19 již vrátily domů. Jen třetina tak vyžaduje delší léčbu. „To je to, co říkáme od začátku. Většina lidí nebude muset do nemocnice. Ti hospitalizovaní tam přijdou, obdrží léčbu, a odejdou,“ řekl guvernér.

