New York ve stínu koronaviru: parky sloužily pro polní nemocnice, lidé je využívali i k procházkám

Corona Park v areálu Flushing Meadows, kde se hrává tenisové US Open, vítá návštěvníky červenou cedulí s nápisy: neshlukujte se, dodržujte rozestupy nebo zákaz grilování.

Už z dálky je ale cítit vábivá vůně pečeného masa. Kolem rozžhavených uhlíků sedí skupiny někdy i desítek lidí bez roušek. Převážně hispánským Newyorčanům tu hraje latinská hudba. Chlapík u stánku se zmrzlinou si pochvaluje, že obchody jdou velmi dobře. A vidíme dokonce komentovaný volejbalový turnaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Parky byly pro Newyorčany během koronaviru důležité. Poslechněte si reportáž zpravodaj Jana Kaliby

Jsme ve městě a v zemi, kde se lidé den co den po tisících scházejí na velkých demonstracích. „Přišli jsme si půjčit loďku a projet se po jezírku. Taky by se tu dobře jezdilo na skateboardu,“ říká pro Radiožurnál Kevin.

S Vanessou přijeli z nedalekého sousedství Jamaica, novým typem koronaviru také hodně zasažené části Queensu. I když okolí zdejšího Corona Parku na tom bylo ještě hůř, patřilo k nejvíce postiženým částem celého New Yorku. Na rozdíl od většiny lidí kolem, mají oba partneři nasazenou roušku.

„Zdraví na prvním místě. Nechci umřít. Myslím, že by roušku mělo mít víc lidí, včetně dětí. Vidíme teď víc a víc lidí chodit ven. Po tolika měsících doma se každý chce nadýchnout čerstvého vzduchu. Ale měli bychom se k běžnému životu vracet postupně a umírněně,“ myslí si Vanessa.

Teď jsme v Central Parku, ikonickém newyorském obdélníku zeleně uprostřed jinak vyasfaltovaného a mrakodrapy posetého Manhattanu. Tady je vše klidnější, méně živelné, lidé si víc drží odstup jeden od druhého.

Tohle je jedno z míst, kde během pandemie narychlo vyrostla polní nemocnice pro pacienty s nemocí covid-19. Ale je to samozřejmě také prostor, který byl a je neocenitelný pro fyzickou i mentální kondici zdravých Newyorčanů.

Otevřená půjčovna kol a loděk | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Během toho všeho, co jsme teď v New Yorku prožili, bylo extrémně důležité, že máme Central Park. Myslím, že ve městě není žádný podobně velký otevřený prostor, kam by lidé mohli přijít, posadit se a dodržovat při tom bezpečné rozestupy. Jen mě mrzí, že byl dostupný jen pro lidi v blízkém okolí, kteří našli způsob, jak se sem dostat. Ano, já jsem tu byl se psem každý den,“ říká John, který při tom svého psa drží na vodítku.

Lidé se kolem nás procházejí, běhají, opalují se na dekách, čtou si a meditují. Zákazníci stojí u stánků s kávou a občerstvením. A první zájemce vítá i znovuotevřená půjčovna kol. Jen dětská hřiště tady v Central Parku zůstávají stále uzavřená.

Central Park v New Yorku obklopují mrakodrapy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas