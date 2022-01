Florida, nebo New Jersey? Američané se můžou stěhovat za pravidly proti covidu, která jim vyhovují

Když se ve Spojených státech během pandemie sejdou odpůrci roušek a očkování z různých částí země, jeden druhému může i závidět. Každý stát má totiž opatření proti pandemii covidu nastavená jinak, podstatné je obvykle to, jestli ho řídí republikán, nebo demokrat. Což má na druhou stranu tu výhodu, že pokud někdo opravdu chce a má na to prostředky, může se zkrátka přestěhovat za pravidly, která mu vyhovují. Od stálého zpravodaje Washington 11:45 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První větší, primárně proti federálním vakcinačním opatřením zaměřená (a zároveň silně protrumpovská) demonstrace v hlavním městě USA | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Colette přijela do hlavního města z Mississippi – konzervativního státu na americkém jihu, kde má plné očkování proti covidu méně než polovina populace. To je přibližně na úrovni zemí jako Indie, kde na rozdíl od Ameriky přístup k vakcíně dlouho byl či stále je značně omezený.

Každý Američan najde oblast, kde mu covidová pravidla vyhovují. Natáčel zpravodaj v USA Jan Kaliba

Sama Collette očkování odmítá a stěžuje si, že i v jejím státě jsou federální vládou k vakcinaci nucení třeba lékaři placení z federálních programů. Jinak je ale prý velmi ráda, že nežije v liberálnější části Ameriky, tedy ve Washingtonu, nebo dokonce v Austrálii, odkud pochází.

Opačný problém má Charles, muž, kterého tu potkávám s manželkou a dvěma syny. Rodina žije v nedalekém New Jersey, on má práci v New Yorku a se svým přístupem k pandemii tamní pravidla špatně snáší.

„Děti musí mít roušku a očkování, aby směly do školy. Můj zaměstnavatel vyžaduje očkování, abych mohl přijít do práce. Naštěstí můžu pracovat z domova. Ale nepřipadá mi správné, že mi říkají, že nesmím přijít do kanceláře a vidět se s klienty, pokud nejsem očkovaný. Povinnost platí pro celou budovu. Totéž vyžadují restaurace v New Yorku,“ přibližuje pro Radiožurnál.

„Přitom jsem měl covid už dvakrát, mám protilátky a nejsem okolí nebezpečnější než očkovaný. Pokud si svou práci chci dlouhodobě udržet, měl bych se nechat naočkovat. Ale to se s nimi radši budu soudit,“ zlobí se.

Vědecké poznatky a doporučení, ze kterých pandemická opatření vycházejí, Charles neuznává. A tam, kde žije, se pravidly cítí svázaný a diskriminovaný. Úlohou vlády ani zaměstnavatele podle něj není určovat, co si má nechat vpravit do těla.

„Myslím, že čím dál od velkých měst se tady člověk ocitne, tím se cítí svobodnější,“ komentuje Charles rozdíly, které se projevují i v rámci amerických států, protože pandemická pravidla se mohou lišit i mezi jednotlivými okresy.

Peníze pro neočkované policisty

Kde se budou blížit zrovna vašemu ideálu, to tedy poměrně snadno odhadnete i podle mapy, a docela spolehlivě podle volební mapy. Však už Charles také pokukuje po státech, kam by se s rodinou mohl přestěhovat.

„Mluvíme o tom často. Nechce se nám, protože děti jsou ve škole spokojené. Ale je to problém. Vážně uvažujeme o tom, že se přestěhujeme. Dovedu si představit hodně států, ale nejvýš na seznamu máme určitě Floridu,“ zamýšlí se.

„Taky Texas by byl dobrá volba. Ale myslím, že se zaměříme na Floridu. Dobré počasí, nízké daně, hodně pozitiv. Mnohem příjemnější než si oblékat čepici a rukavice a mrznout tady.“

A pro Charlese hlavně skoro ideální svět pandemických opatření. Guvernér Floridy s možnými prezidentskými ambicemi, republikán Ron DeSantis například zakázal školám či radnicím měst vyžadovat roušky nebo podnikům kontrolovat stav očkování u zaměstnanců i zákazníků.

Kromě toho chce zavést nástupní prémii pět tisíc dolarů pro policisty, které v jiných státech propustili kvůli tomu, že se odmítli nechat naočkovat.

“MartinLuther King jr. by byl proti povinnému očkování a my jsme jeho pokračovatelé v boji za svobodu!”



První větší, primárně proti federálním vakcinačním opatřením zaměřená (a zároveň silně protrumpovská) demonstrace v hlavním městě USA.@Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/CFeQwHrZ0l — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 23, 2022