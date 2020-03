Vítězství nad koronavirem přijde dřív, než lidé myslí, vzkázal Američanům Trump

V boji s nákazou koronaviru nastal v USA pokrok, vítězství bude dosaženo dřív, než si lidé myslí. V Bílém domě to v úterý prohlásil americký prezident Donald Trump. Žádné problémy v distribuci a předepisování léčiv se podle šéfa Bílého domu ve Spojených státech neočekávají. Šíření nového koronaviru si v zemi zatím vyžádalo přes 80 úmrtí. Washington 18:14 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump během brífingu po jednání vlády | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Vyhrajeme to, a myslím a doufám, že to vyhrajeme dřív, než se lidé domnívají,“ citovala nyní amerického prezidenta agentura Reuters.

Podle Deborah Brixové, která v Bílém domě boj s koronavirem koordinuje, není vyloučen zákaz cestování mezi jednotlivými americkými státy. „Jakmile zjistíme, že se virus šíří mezi cestujícími v letadlech, bude prezident reagovat. Zatím ale nemáme dostatek informací,“ řekla Brixová televizi Fox News.

Agentura AP v úterý napsala, že poradci Bílého domu si stále víc uvědomují, že nynější krize může ohrozit šance Donalda Trumpa na znovuzvolení v listopadových volbách.

Šéf Bílého domu podle amerických médií nebezpečí koronaviru dlouho zlehčoval, teprve v posledních dnech si uvědomil závažnost situace a varuje Američany před následky.

Trump prý uznává, že koronavirus se stává velkým volebním tématem, který jeho zřejmý demokratický protikandidát Joe Biden zatím zvládá lépe.

Prezident podle AP v minulých dnech obdržel řadu znepokojivých informací, včetně chmurných předpovědí o rozšíření nákazy v případě, že se Bílý dům neodhodlá k razantnější reakci.

Dramaticky se zvýšila i bezpečnostní opatření přímo v Bílém domě, kde nyní testováním prochází každý, kdo do areálu vstoupí. Tisková mluvčí Stephanie Grishamová a odcházející personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney jsou v domácí karanténě, protože byli ve styku s nakaženými.

Problémy krevních bank

Podle úterních informací amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí je v USA zaznamenáno 4 275 případů onemocnění chorobou COVID-19, počet mrtvých stoupl ve srovnání s pondělním stavem o sedm na 75. Podle jiných informací amerických médií v USA zemřelo na nemoc způsobenou novým koronavirem už 83 lidí.

Americký vládní program lékařské péče o seniory známý jako Medicare v úterý oznámil, že rozšiřuje televizní a internetové programy věnované zdravotní péči o starší občany, kteří jsou nuceni zůstávat doma. Lidé s cukrovkou budou mít například přístup k odborné konzultaci online, lékaři navíc získají nový nástroj, jak zabránit úzkostným stavům a panice.

Problémy hlásí americké krevní banky, podle nichž se kvůli krizi kolem koronaviru zmenšují zásoby krve. Přibližně polovina laboratoří pociťuje nedostatek, a pokud se situace nezlepší, může mít americké zdravotnictví do dvou týdnů málo krve a krevních derivátů, oznámilo v komuniké Americké sdružení krevních bank (AABB).

Ohrožené primárky

Ulice velkých amerických měst se v úterý prakticky vylidnily, milióny Američanů vzdaly cestu do práce nebo do školy z obavy před nákazou koronavirem. V New Yorku a dalších městech jsou zavřeny bary, restaurace a divadla. Radnice v San Francisku vyzvala obyvatele starší 65 let, aby nevycházeli.

Velké nejistotě jsou vystaveny demokratické primárky, v nichž voliči vybírají Trumpova protikandidáta. Hlasování v Ohiu bylo v úterý zrušeno, ale na Floridě, v Arizoně a ve státě Illinois výběr odvolán nebyl. Na mnoha místech ovšem účast vzdali nejen voliči, ale i členové volebních komisí.

Primárky v americkém státě Illinois | Foto: Daniel Acker | Zdroj: Reuters

V některých volebních okrscích státu Illinois byly na podlaze vyznačeny značky, podle nichž se mají voliči orientovat při dodržování vzdálenosti při čekání ve frontě.

„Rychlý vývoj událostí vyvolává chaos, nevídaný v USA ve volebním období. Zmatek navíc brzy neskončí, protože některé další státy primárky odvolaly nebo o tom uvažují,“ napsala agentura AP.

Volební procedura byla ve Spojených státech odložena naposledy v září 2001 po teroristickém útoku na New York a Washington. Odklad se tehdy týkal voleb newyorského starosty.