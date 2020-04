Riziková zaměstnání i srdeční choroby. Koronavirus v USA častěji zabíjí Afroameričany, ukazují statistiky

Celkový počet obětí nového koronaviru v USA v neděli přesáhl 20 tisíc. Statistiky jednotlivých států přitom ukazují, že v oblastech s převážně černošským obyvatelstvem na nákazu umírá až šestkrát více pacientů. Proč představuje koronavirus pro Afroameričany tak vysoké riziko? Na vině jsou kromě chronických onemocnění také rozdílné životní podmínky nebo fámy o tom, že jsou příslušníci menšin vůči nákaze imunní. Washington 10:40 13. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Vládní agentury pro veřejné zdraví Jerome Adams (vpravo) apeloval na Afroameričany, aby se kvůli koronaviru co nejvíce vyhýbali ostatním. | Foto: JRB | Zdroj: Reuters

Čtyřiadvacetiletá Clarionta Jonesová bydlí v New Orleans a pracuje jako pokladní v obchodě s potravinami. Z nákazy novým typem koronaviru, na níž ve Spojených státech zemřelo již více než 20 tisíc lidí, má strach. Roušku nebo rukavice ale v práci nenosí – její vedoucí směny totiž ochranné pomůcky pokladním zakázal, uvádí zpravodajská stanice BBC.

„Jsem jediná, kdo domů nosí pravidelné výdělky. Ostatní členové rodiny teď kvůli pandemii do zaměstnání nechodí, přesto musíme nějak dát dohromady nájemné za duben,“ vysvětluje mladá Afroameričanka.

Clarionta, podobně jako jiné pokladní, patří mezi tzv. nepostradatelné pracovníky. Většina těchto profesí se ve Spojených státech zároveň řadí k těm nejhůře placeným a vykonávají je převážně lidé z černošských nebo latinoamerických komunit. Podle dat tamního ministerstva práce se příslušníci menšin mnohem častěji živí ve službách, které vyžadují kontakt s okolím: ať už jde o řidiče hromadné dopravy, taxikáře nebo údržbáře, připomíná americký deník The Washington Post. Jsou tak vystaveni většímu riziku nákazy.

Vyšší hladina kortizolu

To dokazuje i případ padesátiletého Jasona Hargrova, černošského řidiče autobusu v Detroitu, který se na konci března nakazil koronavirem od jednoho z pasažérů a následně na komplikace spojené s nemocí zemřel. Hargrove zdaleka není ojedinělým případem. V Louisianě, odkud pochází i Clarionta, je 70 procent obětí nákazy afroamerického původu – a to i přesto, že tvoří pouhých 33 procent celkové populace jižanského státu, píše deník The Guardian. S podobnými čísly se potýká i Chicago, kde je mezi oběťmi viru 72 procent Afroameričanů, přestože 70 procent obyvatel města má jiný původ.

Proč se tak významná část Afroameričanů z nákazy koronavirem nezotaví? Jedním z důvodů je i velký výskyt chronických onemocnění. „Mnohem častěji trpí zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, astma nebo obezita,“ vysvětluje Jeanette Kowaliková, lékařka z Milkwaukee ve státě Wisconsin. Některé studie podle ní také naznačují, že jsou Afroameričané ve společnosti vystaveni většímu stresu, který má za následek vyšší hladinu kortizolu, stresového hormonu oslabujícího imunitní systém.

K šíření viru mezi černošskou populací přispívají také četné dezinformace. „Nejdříve jsem slýchala, že černoši koronavirus dostat nemůžou,“ přiznává Clarionta. „V Číně skoro žádní černoši nejsou a zpočátku byla většina nakažených z jiné rasy.“

Že jsou Afroameričané vůči nákaze imunní, propagoval například i americký rapper s pseudonymem Waka Flocka – v polovině března se objevil ve vysílání regionálního rádia v Atlantě, kde tvrdil, že „žádný příslušník menšiny koronavirus nechytí“. Podobná tvrzení kolují po sociálních sítích již od ledna, varují odborníci.

Sdílené domácnosti

Situaci nepomáhá ani prostředí převážně černošských čtvrtí. Tamní vysoká hustota obyvatelstva a fakt, že Afroameričané častěji sdílejí domácnost se staršími členy rodiny, představuje další rizikový faktor. Studie Princentonské univerzity z roku 2017 navíc odhalila, že afroamerické děti častěji trpí astmatem a dalšími dýchacími obtížemi kvůli vyššímu výskytu plísní, hlodavců a zplodin ve svých domovech, jejichž rekonstrukci si rodiče nemohou dovolit. Právě onemocnění dýchacích cest patří mezi jedny z nejčastějších komplikací při nákaze koronavirem.

Vysokou úmrtností černošské populace se začal zabývat také Bílý dům. Prezident Donald Trump v úterý na tiskové konferenci ujistil, že vláda si je problému vědoma a snaží se ho řešit. „Aktivně se tím zabýváme a věnujeme tomu zvýšenou pozornost,“ uvedl prezident. „Jedná se o skutečný problém, který se velmi výrazně projevuje v našich statistikách.“

Anesteziolog a vedoucí Vládní agentury pro veřejné zdraví Jerome Adams přislíbil, že vláda udělá všechno pro to, aby měl „každý stejnou šanci na dobré zdraví“, píše zpravodajský server stanice CNN. Na své spoluobčany potom apeloval, aby se během pandemie co nejvíce vyhýbaly ostatním.

Zaměstnancům, jako je Clarionta, ale takový scénář připadá nereálný. „Nikdy nevíte, který zákazník je nakažený. Ale upřímně řečeno, pokud onemocním, prostě si na to něco vezmu a půjdu do práce tak jako tak. Nemůžu přijít o výplatu, mám dvě děti. Nejde o svobodnou volbu.“

