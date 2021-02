Budou moct Češi do USA? ‚Podmínky pro cestování by se mohly zmírnit,‘ říká hlavní imunolog Fauci

Americké úřady uvažují o zmírnění podmínek pro cestování do Spojených států ze zemí se zákazem, který platí i pro Česko. Přední imunolog americké vlády Anthony Fauci to řekl v rozhovoru i pro Radiožurnál. Víc než se situací v Česku a Evropě to souvisí s vyvíjejícím se poznáním o chování nového koronaviru. Washington 15:18 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anthony Fauci | Zdroj: Reuters

Zatímco sousední Německo cesty Čechů do své země v poslední době zpřísnilo, Spojené státy uvažují o zmírnění restrikcí. Zákaz cestovat – až na výjimky – ze schengenského prostoru do USA platí už skoro rok.

Administrativa někdejšího prezidenta Donalda Trumpa ho chtěla v lednu ukončit, ale nový šéf Bílého domu Joe Biden omezení prodloužil.

Při brífinku hlavního imunologa americké vlády Anthonyho Fauciho pro zahraniční novináře byla právě budoucnost zákazu cestování z některých zemí kvůli covidu hlavním tématem.

Teď platí, že 14 dní před cestou do Spojených států nesmíte pobývat mimo jiné v schengenském prostoru, tedy ani v Česku. Podle Fauciho by se tento limit mohl brzy zmírnit.

„Patří to k věcem, které budeme znovu vyhodnocovat. Stále platí 14 dní, ale obecně karanténa už trvá jen 10 dní bez testu nebo sedm dní s testem. Takže pokud chceme být konzistentní, měly by tomu odpovídat i podmínky zákazu cestování do Ameriky. Pokud už to Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí nedělá, tak bych si představoval, že to brzy bude řešit, aby to odpovídalo,“ popsal.

Podobně v reálném čase prý budou Spojené státy vyhodnocovat zákazy cestování z dalších zemí. Pokud se i díky očkování situace zlepší, Fauci doufá, že by rušení zákazů mohlo přijít během několika měsíců. Pochopitelně z těch zemí, kde momentálně nekontrolované šíření covidu dokážou účinně potlačit.

To zatím nezvládly ani samotné Spojené státy, byť počet nově nakažených za jediný den klesá nejvíc od začátku pandemie a vakcínu stále častěji dostávají i více než dva miliony obyvatel denně.

Očkování olympioniků?

S postupem vakcinace vyvstává i otázka, kdy západní svět bude mít použitelnou vakcínu i pro děti. Čína avizovala, že může tu svou schválit už do března.

„Doufáme, že pro děti od šesti let budeme mít otestovanou a schválenou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny na přelomu léta a podzimu. Pokud se neobjeví nějaký problém s bezpečností a účinností, což neočekáváme,“ odpověděl na otázku Radiožurnálu hlavní imunolog americké vlády Anthony Fauci.

Především japonské kolegy zajímalo, jestli si myslí, že Tokio letos dokáže uspořádat z epidemického pohledu bezpečné, z loňska přeložené letní olympijské hry, a jak se dívá na přednostní očkování sportovců.

„Pokud celosvětově nastane významný pokles v počtu infekcí, pak bude mnohem pravděpodobnější, že bude možné olympijské hry bezpečně uspořádat, s účastí z mnohem více zemí včetně diváků. Jestli hry pořádat, to si samozřejmě musí rozhodnout Japonsko. Pokud to tak bude, je podle mě velmi důležité nastavit pravidla, která ochrání jak obyvatele země, tak účastníky her. Roušky, testování, otázky cestování,“ vyjmenovává přední imunolog americké vlády.

„A pokud jde o očkování olympioniků – každá země má své preferované skupiny. Jestli mají mít olympionici přednost – já nejsem v pozici to doporučovat, nebo naopak. Ale pokud se ptáte na vědecké opodstatnění, tak jestliže mají bydlet společně v olympijské vesnici, smysl to má,“ myslí si Fauci o olympijských hrách v Tokiu, které mají začít za pět měsíců.