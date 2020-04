Chci, aby naši občani dostali práci. Nechci, aby měli konkurenci, zdůvodnil Trump zastavení imigrace

Donald Trump ve středu pravděpodobně uzavře hranice USA pro ty, kteří se ucházejí o trvalý pobyt v zemi. Zákaz má trvat nejméně 60 dní a není vyloučené, že v dalších dnech americký prezident vydá nařízení, které omezí i další typy imigrace. Trump to řekl v Bílém domě s tím, že jeho tým na znění výnosu v úterý pracoval a ve středu by měl být připravený k podpisu. Trump tvrdí, že se tak snaží podpořit zaměstnanost Američanů po pandemii koronaviru. Washington 7:26 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump během tiskové konference před Bílým domem | Zdroj: Reuters

Od vyhlášení stavu nouze v polovině března přišlo o práci víc než 20 milionů Američanů. Donald Trump teď sáhnul k opatření, které podle něj zamezí tomu, aby pracovní místa Američanům zabírali cizinci, až se po odeznění nejhorší zdravotní krize začnou znovu otevírat podniky, které své pracovníky v posledních týdnech propustily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 USA nejspíš zakážou přístup uchazečům o trvalý pobyt. Trump ale uvažuje o plošném zákazu imigrace. Natáčel Jan Kaliba

„Chci, aby lidi v této zemi, naši občani, dostali práci. Nechci, aby měli konkurenci. Jsme ve velmi neobvyklé situaci, kdy nám sem přišlo něco, co nikdo neviděl po mnoho, mnoho desetiletí,“ citoval Radiožurnál Trumpa.

Prezidentovi kritici připomínají, že zbývá půl roku do voleb, a myslí si, že Trump si plní jen své politické cíle a přání, protože kromě nelegální imigrace se dlouhodobě utahuje šrouby i u té legální.

Jestli zákaz vstupu do Spojených států pro imigranty s úmyslem v zemi zůstat skončí po avizovaných 60 dnech, o tom chce Trump rozhodnout podle ekonomické situace v zemi.

„Doufám, že ekonomika bude tou dobou skvělá, ale uvidíme. Můžu to prodloužit o 30 dní, ale taky o mnohem víc než 60 dní. A kromě tohoto primárního výnosu, který podepíšu ve středu, můžu vydat ještě druhé nařízení a zastavit i další typy imigrace. To můžeme udělat ještě jindy, když budeme chtít,“ naznačil prezident Trump, že uchazeči o trvalý pobyt nemusejí být poslední skupinou, které vstup do Spojených států zakáže.

Americká vláda zatím pokračuje například ve vydávání dočasných víz pro pracovníky v zemědělství. Naopak kvůli boji s pandemií samotnou už 40 dní platí zákaz cestování do Spojených států ze zemí Schengenského prostoru včetně Česka.