USA jsou o krok blíže k očkování proti covidu. Poradci doporučili vakcínu firem Pfizer a BioNTech

Vakcína proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech má blízko ke schválení i ve Spojených státech. Zásadním okamžikem byl ten v noci na pátek. Poradní panel Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv doporučil americké vládě, aby dala této očkovací látce zelenou. Až na vzácné výjimky se jeho doporučením vládní úřady následně řídí. Pokud to udělají i tentokrát, první Američané by se vakcíny měli dočkat příští týden. Washington 7:54 11. prosince 2020

Poměrem hlasů 17 ku 4 doporučila vakcínu k použití v nouzovém režimu komise, která se sešla virtuálně, složená z vědců, lékařů a statistiků. Odpovídali na otázku, jestli výhody očkovací látky od Pfizeru u lidí nad 16 let převažují nad riziky.

Panel odborníků mluvil předtím například o omezeném počtu dat u očkování těhotných žen nebo dětí mezi 16 a 18 lety, tedy nejmladší kategorie, pro kterou má být vakcína určena. Také přišla řeč na dva britské případy údajné alergické reakce u alergiků. Ale celkově analýza amerických úřadů neshledala nic, co by schválení vakcíny v nouzovém režimu bránilo.

Očekává se, že vzhledem kritickému stavu pandemie, 95procentní účinnosti vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a vzhledem k tomu, že nejsou žádné konkrétní obavy o její bezpečnost, tak by mělo poslední razítko od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv přijít ještě do konce týdne.

Kdy začne očkování

Po konečném schválení je podle deníku The New York Times Trumpova administrativa připravená do jednoho dne začít s distribucí po celé zemi. První várka čítá dvě vakcíny aplikované po třech týdnech pro víc než tři miliony Američanů. USA jsou třetí největší zemí světa, mají kolem 328 milionů obyvatel.

Podle doporučení federální vlády by se měla přednostně dostat k pracovníkům ve zdravotnictví a k lidem z domů s pečovatelskou službou, odkud je šest procent případů nemoci, ale 40 procent úmrtí. Následovat mají další důležité profese a lidé nad 65 let a ti s rizikovými faktory. Přesný plán ale zatím není jasný a jednotlivé státy USA si mohou ty priority upravovat.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje, se ve Spojených státech nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala již u více než 15,5 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo více než 291 tisíc infikovaných.

Povolení pro Modernu?

V úterý se začalo vakcínou Pfizer/BioNTech očkovat v Británii, která ji k nouzovému užívání schválila jako první na světě. Tamní úřady ve středu uvedly, že vyšetřují dva případy nepříznivé odezvy na vakcínu. Současně doporučily lidem, kteří v minulosti zažívali výrazné alergické reakce, aby očkování touto vakcínou nepodstupovali.

Pfizer uvedl, že při klinickém testování žádné alergické reakce nezaznamenal. Kromě Británie schválily vakcínu Pfizer/BioNTech už i Kanada a Bahrajn.

O povolení k nouzovému použití požádala Úřad pro kontrolu potravin a léčiv pro svou vakcínu už i americká firma Moderna. Panel odborných poradců bude o této očkovací látce debatovat příští čtvrtek.

Pokud obě vakcíny dostanou brzy zelenou, tak americká vláda slíbila do konce roku rozeslat očkovací látky pro 10 milionů Američanů. Trumpova administrativa si od zmíněných společností zamluvila očkovací látky celkem pro 100 milionů lidí.

Další stamiliony dávek mají Američané nasmlouvané se společnostmi, které ještě s vývojem nejsou tak daleko, jako je britská společnost AstraZeneca.