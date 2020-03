Připravte se, radí Italové Evropě. Desetina pacientů s koronavirem podle nich potřebuje intenzivní péči

Itálie, která bojuje s koronavirem a kde zemřelo na 366 lidí, varuje Evropu před nárůstem počtu pacientů s vážnou formou nemoci COVID-19. Podle tří profesorů z milánské univerzity potřebuje asi deset procent pacientů intenzivní péči a současné kapacity podle nich nestačí. V dopisu, který adresovali Evropské společnosti pro intenzivní medicínu, doporučují podle serveru The Independent také zajištění ventilátorů. Milán/Praha 17:30 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Intenzivní péče s pacienty nakaženými koronavirem v italské Cremoně | Zdroj: Reuters

„Zjišťujeme, že vysoké procento pozitivních případů přijímáme na jednotky intenzivní péče,“ napsali v dopise profesoři Maurizio Cecconi, Antonio Pesenti a Giacomo Grasselli s tím, že jde o přibližně deset procent pacientů. Řada z nich je navíc přijímána kvůli závažnému selhání plic a nutně potřebují ventilátory, které by jim pomohly s dýcháním.

Proto by se podle profesorů měly nemocnice v Evropské unii a Velké Británii připravit na příjem pacientů s vážnou formou nemoci. „Zvyšte svou celkovou kapacitu jednotek intenzivní péče. Včas určete nemocnice, které mohou bezpečně zvládnout počáteční nárůst,“ vyzývají experti z milánské univerzity.

Doporučují také, aby si nemocnice předem určily místa nebo oddělení, která se v případě potřeby mohou proměnit v jednotky intenzivní péče. Také by podle nich měl mít nemocniční personál dostatek ochranných pomůcek a měl by být proškolen, jak s nimi zacházet.

Jejich varování podpořil lékař z intenzivní péče v provincii Lecco Giuseppe Nattino.

„Před týdnem jsme otevřeli oddělení se šesti lůžky pro pacienty s nemocí COVID-19 v kritickém stavu. Za dva dny jsme ho naplnili, a proto jsme ho 3. března rozšířili na deset lůžek. Naplnila se ještě to odpoledne. Nyní plánujeme sloučit kardio jednotku intenzivní péče s běžnou jednotkou intenzivní péče, abychom získali dalších deset lůžek,“ citoval Nattina server The Independent.

Podle lékaře se v posledních dnech snižuje věk pacientů nakažených koronavirem – nyní se pohybuje v rozmezí mezi 46 a 83 lety. Pacienti podle Nattina trpí nedostatkem kyslíku v krvi, protože velká část jejich plic je postižena virem. Potřebují proto ventilátory.

V Itálii se podle pondělní bilance dosud koronavirem nakazilo 7375 lidí a 366 jich zemřelo. Nejvíce zasažená je severoitalská Lombardie, vlastní případy však potvrdilo všech 20 italských regionů. Vláda proto v noci na neděli proto zavedla na severu země řadu přísných opatření, která mají pomoci zabránit šíření epidemie, a to včetně karantény pro 16 milionů lidí.

Česko koupí další ventilátory

České ministerstvo zdravotnictví o dopisu ví. „Vychází ze situace v Itálii. Když se podíváme do Německa, tak tam ty průběhy jsou výrazně mírnější a donedávna tam nebyl žádný zemřelý,“ řekl serveru iROZHLAS.cz epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.

Resort podle něj analyzoval, kolika ventilátory české nemocnice disponují.

„V tuhle chvíli máme připraveno 50 ventilátorů na infekcích. Pak jsme schopni vyčlenit dalších 200 ventilátorů na všeobecných jednotkách intenzivní péče a na oborových jednotkách intenzivní péče s tím, že bychom je zkoncentrovali v některých nemocnicích, abychom nemixovali pacienty infekční, rizikové s pacienty běžnými,“ vypočítal profesor Prymula.

Tento počet ventilátorů je podle něj – ve srovnání s Itálií – na počet obyvatel trojnásobný. I tak ale Bezpečnostní rada státu v pondělí rozhodla, že nakoupí dalších 150 ventilátorů.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Tématem byla i intenzivní péče s plicní ventilací. Reagujeme na italskou zkušenost, pro nejvážnější případy je tato péče potřeba. V Česku máme nyní ventilací dostatek! V porovnání s Itálií více než 2x tolik. Chceme být připraveni, proto pořídíme dalších 150 plicních ventilátorů. 3 57

Resort podle Prymuly zatím neplánuje navyšovat počet lůžek na jednotkách intenzivní péče.

„Lidi se dají hospitalizovat na standardních jednotkách intenzivní péče, pokud je nějakým způsobem uzavřeme a budou tam jenom tito pacienti. Kapacita, s kterou teď kalkulujeme – až 400 ventilátorů – by měla být dostatečná na nějakých 5000 pacientů, protože ne každý z těch rizikových potřebuje ventilátor, někde tam je jen oxygenace kyslíkem,“ popsal náměstek ministra zdravotnictví. Podobný scénář ale podle něj předpokládá, že by průběh nemoci byl v České republice stejně těžký jako v Itálii.

O možnosti rozšíření kapacit intenzivních jednotek má ministerstvo podle Prymuly jen rámcové informace, protože podobný problém je připraveno řešit operativně podle potřeby.

„Doba na to, aby se přesměrovaly jednotky intenzivní péče, není až tak dramatická vzhledem k tomu, že ve velké nemocnici je šest, sedm jednotek intenzivní péče. To znamená, jedna z nich by se vyčlenila a to je otázka několika hodin, maximálně jednotek dnů,“ vysvětlil na závěr profesor Prymula.