ONLINE: Německo zpřísní pravidla pro cesty z Česka. Zkomplikuje to dojíždění především pendlerům

Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a zpřísněná opatření pro cesty z Česka do Německa vstoupí v platnost o půlnoci ze soboty na neděli. V pátek to oznámil Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje. Zpřísnění hodnocení Česka zkomplikuje dojíždění především pendlerům. Sledujeme online Berlín 18:23 22. ledna 2021 Bavorsko bude zřejmě po pendlerech vyžadovat rozbory každých 48 hodin | Zdroj: Reuters

Zatímco Sasko přistoupí ke kompromisu v podobě dvou povinných testů na koronavirus pro přeshraniční pracovníky týdně, Bavorsko bude zřejmě vyžadovat rozbory každých 48 hodin.

O zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí rozhoduje v Německu grémium ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje RKI. Na seznam zemí, kde se koronavirus obzvláště rychle šíří, zařadilo Německo vedle Česka dalších 24 zemí či oblastí. Ze členů Evropské unie jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko a z mimounijních například Izrael s Palestinou, Spojené státy, Mexiko či balkánské země jako Kosovo, Černá Hora nebo Srbsko.

Hlavním kritériem pro zařazení na seznam vysoce rizikových zemí je více než 200 nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Tyto země označuje Německo jako zahraniční oblasti s vysokou incidencí (počtem případů za sedmidenní období).

Německo ještě zavedlo druhé kritérium, kterým je vysoký výskyt mutací koronaviru, jež jsou považovány za nebezpečné nebo za vysoce infekční. Takové země, které rovněž řadí k vysoce rizikovým, Německo nazývá oblasti s virovými mutacemi. V této kategorii jsou nyní Brazílie, Británie, Irsko a Jihoafrická republika.

Česká diplomacie se na změnu hodnocení Česka připravovala již delší dobu, neboť epidemická situace v zemi je oproti Německu výrazně horší. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl kancléřce Angele Merkelové, že by pendleři mohli podstupovat koronavirový test dvakrát týdně, přičemž jeden rozbor by hradilo Česko a druhý Německo.

S tímto kompromisem podle informací ČTK souhlasí Sasko. Naopak Bavorsko, které po celou dobu pandemie zavádí v rámci Německa přísnější opatření než ostatní, zamýšlí vyžadovat testy patrně každých 48 hodin. Bavorsko tak zřejmě plně uplatní všechny podmínky, které německé nařízení pro cesty z vysoce rizikových oblastí umožňuje. Výjimku připouštějící zmírnit podmínky pro pendlery zatím využít nechce.

Hlavním omezením pro běžné cesty do Německa je to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti je nezbytné mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.

