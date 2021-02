ONLINE: Logický vývoj situace i pomalé očkování. Zahraniční média si všímají nových opatření v Česku

Dvoumilionový Auckland se na týden uzavře. Kvůli nakaženému, který byl na ‚silně zalidněných místech‘

Zdrojem komunitní nákazy je člověk, který šel kvůli příznakům nemoci na test na covid-19 ke svému praktickému lékaři a poté vyrazil do posilovny, píše list The New Zealand Herald.