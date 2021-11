Z Česka se po víc než roce a půl pandemie znovu smí cestovat do USA. Vyžadují dokončené očkování

Od pondělí přestává platit plošný zákaz cestování do USA z Česka i z desítek dalších zemí. Skoro po dvaceti měsících americká vláda mění pravidla, která měla zemi chránit proti šíření covidu-19. Ovšem režim se nevrací do stavu před pandemií. Od pondělí může z Česka do Spojených států odcestovat za prací, turistikou nebo rodinou každý, kdo splní podmínky. Tou základní je dokončené plné očkování. Z tohoto požadavku existuje několik málo výjimek. Washington 7:26 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od pondělí přestává platit plošný zákaz cestování do USA z Česka i z desítek dalších zemí. Skoro po dvaceti měsících americká vláda mění pravidla, která měla zemi chránit proti šíření covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Kdo chce od pondělí 8. listopadu letět do Spojených států, může z jakéhokoli důvodu, pokud splní běžné požadavky, prokáže se před cestou negativním testem na covid a také tím, že je proti této nemoci nejméně 14 dní plně očkovaný.

„Očkovací status budou kontrolovat před odletem aerolinky a to stejným způsobem, jako doteď ověřovaly negativní výsledky testů na covid. V tom budou také pokračovat. Vakcíny, které pro vstup do Spojených států budeme akceptovat, zahrnují ty schválené našimi americkými úřady i nouzově schválené vakcíny ze seznamu Světové zdravotnické organizace,“ vysvětluje pro Radiožurnál Cindy Friedmanová z amerického vládního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, Jak to má fungovat v praxi.

Tam spadají všechny vakcíny schválené evropskými, potažmo českými úřady nebo třeba čínské vakcíny Sinopharm a Sinovac. Naopak ke vstupu na americké území neopravňuje třeba ruská vakcína Sputnik.

Z očkovací povinnosti existuje několik málo výjimek – zdravotní důvody a z nich vyplývající nemožnost nechat se očkovat, nedostupnost vakcíny v dané zemi a zároveň pádný důvod pro cestu do Ameriky a očkované nemusejí být cestující děti do 18 let.

„Děti zůstanou se svými rodiči, nemusí jít po příjezdu do Ameriky do karantény, i když na rozdíl od rodičů nejsou očkované. Ale budou se muset i po příletu otestovat,“ říká za americkou vládu Cindy Friedmanová. A dodává, že nová pravidla nijak nepracují s posilovacími dávkami vakcín.

Takže podmínky pro cestu do Ameriky splňujete, i když jste své očkování proti covidu dokončili třeba už začátkem roku a další dávku jste od té doby nedostali.

„Naše opatření momentálně posilovací dávku vakcíny nezahrnuje. Takže pokud máte nejméně čtrnáct dní dokončené primární očkování, splňujete podmínky. Neříkám, že se to nemůže změnit, ale pro potřeby cestování teď nejsou posilující dávky součástí naší definice plně očkovaných,“ podotkla.

Už teď je provoz na amerických letištích podobný jako před pandemií a s novými pravidly a blížícími se svátky – Dnem díkůvzdání, Vánocemi a Novým rokem – se čeká další nárůst.

Pro očkované se otevřou také pozemní hranice s Kanadou a Mexikem. „Náš vzkaz případným cestujícím zní: buďte před cestou plně očkovaní, nechte si před odletem udělat test na covid, který nebude starší než tři dny. To platí pro očkované. U neočkovaných, kteří díky výjimce smějí cestovat, požadujeme test ne starší než jeden den před odletem. Kromě toho se řiďte všemi opatřeními na ochranu veřejného zdraví včetně nošení roušek a dodržování rozestupů. A ujistěte se, že všem požadavkům rozumíte, než svou cestu naplánujete,“ vzkazuje Douglas Benning z amerického ministerstva zahraničí těm, kdo se chystají do Spojených států poté, co pro očkované návštěvníky otevřely hranice po víc než roce a půl plošného zákazu cestování z mnoha zemí včetně Česka.