V USA je přes 400 tisíc nakažených koronavirem. Ve státě New York narostl počet zemřelých o 779 za den

Americké úřady aktuálně registrují 401 166 případů nákazy a 12 936 úmrtí. Spojené státy jsou co do počtu zjištěných infikovaných nejvíce zasaženou zemí na světě. V počtu obětí jsou před USA evropské státy Itálie a Španělsko.

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že jsou již i přes velmi bolestný týden vidět záblesky naděje, neboť se USA přibližují vrcholu koronavirové křivky.

Spojené státy se blíží k vrcholu epidemie, řekl Trump. Chystá se obnovit americké hospodářství Číst článek

Nejzasaženější je americký státě New York, kde za posledních 24 hodin narostl počet lidí, kteří zemřeli na nemoc covid-19 o 779, což je denní rekord. V úterý tento nárůst činil 731. Dosud koronaviru ve státě New York podlehlo 6268 lidí. Oznámil to guvernér státu Andrew Cuomo. Podle součtu agentury Reuters bylo dosud v New Yorku zaznamenáno 149 316 případů nákazy.