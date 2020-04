Slabinou boje s koronavirem v USA se staly domy pro seniory. V New Jersey našla policie 17 mrtvých

V souvislosti s nákazou onemocněním covid-19 už v amerických pečovatelských domech zemřelo téměř 5700 lidí, uvádí televize NBC News. Posledním symbolem tragédie se stal dům s pečovatelskou službou ve státě New Jersey, kde policie po anonymním tipu našla 17 těl vtěsnaných v malé márnici původně určené pro maximálně čtyři těla. „Byli prostě zahlceni velkým množstvím umírajících lidí,“ říká podle New York Times šéf místní policie Eric Danielson. Washington 15:36 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V souvislosti s nákazou onemocněním covid-19 už v amerických pečovatelských domech zemřelo téměř 5700 lidí | Zdroj: Reuters

Policejní vyšetřování odstartoval anonymní telefonát, který místní policii informoval o údajném mrtvém těle uloženém v zahradním přístřešku domu s pečovatelskou službou ve městě Andover ve východoamerickém státě New Jersey. Když policie v pondělí dorazila na místo, přístřešek byl prázdný, místo toho ale policisté objevili 17 mrtvých těl nahromaděných v malé márnici, která je součástí pečovatelského domu.

„Pro všechny obyvatele domu i jeho zaměstnance je to strašidelné… To, co mě překvapuje, je to, kolik lidí umírá doma a kolik v nemocnicích,“ říká podle NY Times místní politik Josh Gottheimer, který zároveň přiznává, že už v sobotu večer dostal od vedení pečovatelského domu zprávu, že zařízení urgentně potřebuje zásilku vaků na mrtvoly.

S celkem sedmi stovkami lůžek je zařízení ve městě Andover největším pečovatelským domem ve státě New Jersey a problémy spojené s epidemií koronaviru se tu objevovaly už v minulých týdnech. Poté, co se tam infekce začala šířit, zemřelo celkem 68 klientů a zaměstnanců pečovatelského domu. Necelá polovina z nich byla pozitivně testována na koronavirus, příčina úmrtí ostatních je zatím neznámá. Mezi zemřelými jsou i dvě zdravotní sestry, které o lidi v zařízení pečovaly.

Obětí ale může být mnohem víc. Podle New York Times je v domově v Andoveru dalších 80 lidí nakažených, ve 41 případech jde o personál zařízení. Stejnému problému přitom v současnosti čelí další desítky amerických pečovatelských domů, které se potýkají s nedostatkem personálu i zdravotního a ochranného vybavení.

„Hrozbou pro tyto domy je to, že jakmile se to rozšíří, je to jako požár… Je velice těžké to zastavit,“ popisuje Gottheimer.

Jsme všechno, co mají

Na problém upozorňuje také americká televize NBC News, podle které se počet úmrtí v podobných zařízeních od minulého týdne více než zdvojnásobil. V pečovatelských domech, kde žijí nejrizikovější skupiny obyvatel, tedy starší a chronicky nemocní lidé, tak dosud zemřelo celkem 5670 lidí. Zdaleka nejhorší situace je ve státě New York, kde počet úmrtí oproti minulému týdnu vzrostl z 1330 na středečních 3060 případů.

Pečovatelské domy v Česku S problémem šíření nákazy koronavirem se potýkají také domovy pro seniory a pečovatelská zařízení v Česku, řada z nich proto v uplynulých týdnech přistoupila k úplné karanténě. Aby se riziko nákazy omezilo na minimum, zaměstnanci zůstávají uzavření v domovech spolu se seniory. První dubnový týden také ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že všichni pracovníci domovů pro seniory budou na koronavirus pravidelně testováni.

„Neměli jsme žádné ochranné pomůcky,“ říká ošetřovatelka z Detroitu pro britský deník The Guardian, podle kterého se domy pro seniory a dlouhodobě nemocné ve Spojených státech staly inkubátory epidemie nemoci covid-19. „Měli jsme klienty s příznaky nemoci, ale nic, čím bychom se chránili. Nezdálo se, že by na tom vedení zvlášť záleželo,“ míní.

Začátkem dubna, kdy Spojené státy evidovaly už 245 tisíc nakažených a téměř 6000 úmrtí na koronavirus, Bílý dům vyzval, aby domovy seniorů okamžitě zakázaly vstup personálu, který není nezbytný pro lékařskou péči. Kromě toho prezident Donald Trump uvedl, že by pečovatelské domy měly vytvořit také oddělená místa pro zdravé a pro nemocné klienty.

Koronavirus se ale v domovech dál šíří. Riziko nákazy je tak vysoké, že úřady v Los Angeles doporučily rodinám, aby si po dobu trvání epidemie vzaly své blízké z domovů domů. Mnozí ale nemají, jak se o ně postarat.

„Pro většinu z nich jsme jediná rodina, kterou mají,“ popisuje jedna z ošetřovatelek pro Guardian. „Jsou na nás závislí, těší se, až nás uvidí. Nemají příležitost, aby si popovídali s lidmi venku. Jsme všechno, co mají.“

