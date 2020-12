USA by mohly brzy mít schválenou druhou covidovou vakcínu. Odborníci hodnotí Modernu lépe než Pfizer

Američané si zřejmě ještě tento týden dopřejí luxus už druhé oficiálně schválené vakcíny proti nemoci covid-19. Očkovací látka od společnosti Moderna dostala po sedmihodinové debatě jednoznačné doporučení od panelu odborných poradců. Poslední razítko od vládního Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv by mělo být už jen formalitou a očekává se ještě tento týden. Pak vyrazí další miliony dávek po celých Spojených státech. Washington 9:45 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti koronaviru od společnosti Moderna | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

V Americe už se od tohoto týdne očkuje vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Schvalovací proces se u Moderny neliší. V úterý zveřejnily úřady obsáhlou analýzu vakcíny, ve čtvrtek se ve veřejném slyšení radil a pak hlasoval poradní panel, a už v pátek by mohlo přijít definitivní schválení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Moderna vyvinula RNA vakcínu, která se očkuje ve dvou dávkách. I účinnost je podobná, u Moderny je to 94 procent. Jako v předchozích případech se i zde diskutovalo o prudkých, byť velmi vzácných, alergických reakcích na vakcínu. U Moderny se nic takového při testování neobjevilo a testy zahrnovaly i alergiky. O něco častější byly běžné vedlejší účinky jako únava nebo bolest hlavy. Odlišná je situace také v tom, že vakcínou od Moderny se mají očkovat jen dospělí od 18 let.

I proto hlasovalo pro její doporučení 20 z 21 členů odborného panelu, jeden se zdržel. U Pfizeru byl poměr 17:4, protože touto vakcínou se smí očkovat už od 16 let, a někteří experti považovali u takto mladých lidí objem dat z testování za příliš malý.

Schválení druhé vakcíny Američanům pomůže velmi výrazně urychlit očkování, protože zatímco od Pfizeru mají Spojené státy v tuto chvíli nasmlouvány dvojdávky pro 50 milionů lidí, tak od Moderny po navýšení objednávky před několika dny je to už dvakrát tolik, pro 100 milionů lidí.

Bez právní odpovědnosti

Pokud půjde vše podle plánu, mělo by se vše stihnout do poloviny příštího roku, kdy by tedy mohla být teoreticky naočkovaná skoro polovina americké populace. Pokud nepočítáme případné další schválené vakcíny.

Televize NBC také informuje o tom, že americká vláda Pfizeru i Moderně dala ne úplně obvyklou záruku, že nenesou právní odpovědnost v případě, že by vakcína někomu poškodila zdraví nebo ho vedlejší účinky vyřadily na čas z pracovního procesu. Američané v takovém případě nemají nárok uspět u soudu se žalobou, a to ani kdyby se pokoušeli žalovat vládu.

Ta má na případné proplácení ušlé mzdy nebo výdajů za léčení v takových případech zvláštní fond, ale nároky žadatelů uznává jen velmi vzácně, za poslední desetiletí asi v jednom případě z dvaceti.

Pence, Obama, ale ne Trump

Bílý dům oznámil, že v pátek se nechá veřejně naočkovat viceprezident Mike Pence. Ve 14 hodin českého času - v 8 ráno ve Washingtonu - si viceprezident Pence před televizními kamerami vyhrne rukáv a dostane první ze dvou dávek vakcíny od Pfizeru.

Záměrem je posílit důvěru k očkování proti covidu. Ta se ve Spojených státech v posledních době už tak zvýšila, podle průzkumu Kaiser Family Foundation zveřejněného tento týden se chce nechat naočkovat 71 procent Američanů.

Příští týden by se měl nechat veřejně naočkovat i zvolený příští prezident Joe Biden, totéž už dříve přislíbili udělat bývalí prezidenti Barack Obama, George Bush a Bill Clinton.

Současný prezident Trump vzkázal, že se nechá naočkovat, až přijde správný čas, zatím to podle něj není v plánu. Bílý dům to podle New York Times zdůvodňuje tím, že prezident po prodělané nemoci covid-19 a léčbě protilátkovým koktejlem očkování nepotřebuje.

Odborníci na druhou stranu říkají, že Trumpovi - kdyby chtěl - nic nebrání si už teď nechat aplikovat vakcínu, kterou jinak propaguje a považuje její vyvinutí za velký úspěch své vlády. Odpůrců vakcíny je právě mezi jeho příznivci poměrně velký počet.