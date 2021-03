Britská vláda chce postihovat bezdůvodné cesty do zahraničí. Hrozí pokutou v přepočtu 150 tisíc korun

Od příštího týdne bude Britům, kteří se pokusí vycestovat ze země bez závažného důvodu, hrozit pokuta 5000 liber, tedy přes 150 tisíc korun, napsal v úterý deník The Times. Vláda se tak snaží omezit pohyb lidí a rozšíření dalších mutací koronaviru v zemi. Nařízení by mělo platit do konce června, doplnila agentura Reuters. Londýn 11:09 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující na londýnském letišti Heathrow | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Pokuta je součástí legislativního balíčku, o kterém budou britští zákonodárci hlasovat ve čtvrtek, uvedl server BBC. Dosud dovolené v zahraničí zakazuje jiná norma, její platnost ale vyprší příští pondělí.

Vláda dříve tvrdila, že by dovolené mohly začít od 17. května, toto datum ale podle premiéra Borise Johnsona za stávající epidemické situace nepřipadá v úvahu, píše Reuters.

Strategie, která má omezit šíření koronaviru. Stále více zemí světa zavádí pro cestující karanténní hotely Číst článek

Každá část Británie si konkrétní podobu opatření proti šíření nemoci covid-19 určuje samostatně, nová norma se tak přímo dotkne jen lidí v Anglii. Pokuta jim podle The Times bude hrozit, pokud odcestují do jiné části Británie s úmyslem opustit zemi nebo se o to pokusí na letišti. Ve Skotsku a ve Walesu prozatím dál platí termín 17. května, Severní Irsko v této věci zatím nerozhodlo, doplňuje BBC.

Za poslední den má Británie 5342 pozitivních testů, celkem už se nakazilo přes 4,3 miliony ze 67 milionů obyvatel. Počet nakažených za poslední týden je v průměru 57,6 na 100 tisíc obyvatel a hodnota klesá, stejně jako počet hospitalizovaných i počet úmrtí.

Británie už naočkovala více než polovinu dospělé populace země, nejméně první dávku dostalo téměř 28 milionů lidí, vyplývá ze statistik britské vlády.